اسکان و انتقال ۳۶ مادر باردار به مناطق امن در شرق هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صفری با تأکید بر اینکه سلامت مادران باردار از اولویتهای اصلی نظام سلامت است، اظهار داشت: در شرایط خاص و بحرانی از جمله بارندگیهای شدید، شناسایی، انتقال و اسکان ایمن مادران باردار باید با حساسیت ویژه و هماهنگی کامل انجام شود.
وی افزود: تمامی مراکز بهداشتی و درمانی موظفاند با برنامهریزی مناسب، دسترسی بدون وقفه مادران باردار به خدمات سلامت را تضمین کنند تا هیچگونه خللی در ارائه خدمات درمانی به این گروه حساس ایجاد نشود.
رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان با اشاره به برگزاری جلسه مدیریت بحران در روز گذشته، گفت: در این نشست، دستورات لازم برای اسکان و انتقال مادران باردار در شهرستانهای شرق هرمزگان به کلیه مراکز درمانی و بهداشتی ابلاغ شد.
دکتر صفری در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی از مراکز تابعه، تاکنون ۳۶ مادر باردار در شهرستانهای شرق هرمزگان به مناطق امن منتقل و اسکان داده شدهاند تا دسترسی آنان به خدمات بهداشتی و درمانی بهصورت مطلوب فراهم شود.
نظر شما