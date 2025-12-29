  1. استانها
انتقال مادران باردار ساکن مناطق صعب‌العبور روستایی به شهر میناب

میناب- رئیس شبکه بهداشت میناب گفت: انتقال و اسکان ایمن پنج مادر باردار ساکن روستاهای صعب‌العبور توکهور، سرنی و گرو در محل اسکان امن در شهر میناب انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بهزادی در این خصوص اظهار کرد: در شرایط بحران کنونی، سلامت مادران باردار از مهم‌ترین اولویت‌های مرکز بهداشت است، چرا که هرگونه اختلال در دسترسی به خدمات سلامت می‌تواند جان مادر و جنین را با خطر مواجه کند. بر همین اساس، با پیش‌بینی شرایط و قبل از بحرانی‌تر شدن وضعیت، اقدامات لازم برای شناسایی، انتقال و اسکان ایمن مادران باردار ساکن مناطق صعب‌العبور انجام شد.

وی افزود: این اقدام با همت واحد سلامت خانواده و همکاری تیم‌های سلامت مراکز جامع سلامت روستایی انجام گرفت و تلاش شد مادران باردار در محیطی امن در شهر میناب و با دسترسی مناسب به خدمات بهداشتی و درمانی مستقر شوند.

بهزادی ادامه داد: در این طرح حمایتی، پنج مادر باردار از روستاهای توکهور، سرنی و گرو شناسایی شدند که هر یک به همراه یک نفر از اعضای خانواده در محل اسکان امن در شهر میناب حضور یافتند. برای این مادران، کلیه خدمات به‌صورت رایگان شامل اسکان، تغذیه مناسب (ناهار و شام)، امکانات رفاهی و خدمات بهداشتی فراهم شد.

رئیس شبکه بهداشت میناب عنوان کرد: همچنین خدمات ویزیت و مراقبت‌های سلامت به‌صورت رایگان و در دسترس برای این مادران پیش‌بینی و ارائه شده و وضعیت سلامت آنان به‌طور مستمر توسط تیم‌های سلامت پایش می‌شود.

