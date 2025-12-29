هیچ کمبودی در تأمین کود اوره برای کشاورزان گلستانی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز دوره مصرف کود سرک در مزارع، از تأمین پایدار کود اوره برای بخش کشاورزی خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر هیچ خلأ و کمبودی در تأمین کود اوره وجود ندارد و شرایط فعلی بهترین زمان برای دریافت حداکثری سهمیه این نهاده از شرکتهای پتروشیمی است.
وی افزود: طی ماههای اخیر همه کودهای معوقه تأمین شده و پتروشیمیها نیز بدون تغییر در روند تخصیص، همکاری لازم را دارند. هماکنون پنج پتروشیمی اورهساز شامل بجنورد، مرودشت، رازی، پردیس عسلویه و لردگان، تأمینکننده کود اوره استان گلستان هستند و روزانه بهطور متوسط حدود ۵۰۰ تن کود اوره از این مبادی تأمین و تحویل میشود.
محمدی با بیان اینکه از ابتدای کشت پاییزه تاکنون ۹۰ درصد کود اوره مستقیماً به انبار کارگزاریها حمل شده است، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از سه هزار تن ذخیره کود اوره در انبارهای استان وجود دارد که پاسخگوی نیاز کشاورزان است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با تأکید بر اهمیت تأمین بهموقع نهادههای کشاورزی در تحقق امنیت غذایی گفت: پتروشیمیهای کشور در شرایط کنونی با ظرفیت کامل در حال تولید و تحویل کود اوره هستند، اما با توجه به احتمال محدودیت گاز خوراک در ماههای سرد سال، هرگونه تعلل در جذب و خرید سهمیه شهرستانی میتواند منجر به اختلال در زنجیره تأمین و بروز خسارات جبرانناپذیر در تولید شود.
وی در تشریح اهمیت مصرف کود سرک اوره افزود: کود اوره بهعنوان اصلیترین منبع تأمین نیتروژن گیاهی، نقشی غیرقابل جایگزین در رشد رویشی، سنتز پروتئینها، افزایش فتوسنتز، بهبود عملکرد ریشه و افزایش بهرهوری مصرف آب در تولید محصولات اساسی دارد.
محمدی همچنین از رشد تأمین کود اوره در استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۸۰ درصد از برنامه ابلاغی معادل ۱۰۸ هزار و ۸۵۳ تن تأمین شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رقم ۶۱ هزار و ۴۷۱ تن، حدود ۴۱ درصد رشد داشته است.
وی به کشاورزان توصیه کرد: از مصرف بیرویه کود ازته در ابتدای رشد گندم خودداری کنند، زیرا این موضوع باعث رشد بیش از حد سبزینه، افزایش مصرف رطوبت و کاهش بهرهوری گیاه میشود.
