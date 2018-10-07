محموله ترانزیت کودشیمایی ترکمنستان در امیرآباد پهلو گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش رضوانی اظهار داشت: پس از برگزاری نخستین همایش توسعه صادرات از مسیر دریای خزر، رایزنی‌های متعددی با فعالان و رایزنان اقتصادی کشورهای مختلف انجام شد که اکنون در حال مشاهده نتیجه این رایزنی‌ها هستیم و ورود نخستین حموله ترانزیتی کود شیمیایی از مبدأ بندر ترکمنباشی ترکمنستان به بندر امیرآباد برای ارسال به هندوستان، یکی از همین دستاوردهاست.

وی افزود: مجموع وزن این محموله ترانزیتی ۳۰ هزار تن است که نخستین سری آن به وزن ۲ هزار و ۳۰۳ تن شامل کودهای شیمیایی گرانول اوره و کاربامید، شنبه این هفته وارد بندر شد و باقی محموله نیز در سری‌های بعدی با چند کشتی دیگر به بندر امیرآباد فرستاده می‌شود.

مدیر بنادر و دریانوردی امیرآباد خاطرنشان کرد: ماه گذشته نیز برای نخستین بار محموله ترانزیتی خودرو پس از ورود به ایران از مرز اینچه‌برون، به بندر امیرآباد منتقل شد و ۱۴ دستگاه از ۱۵۴ دستگاه اتوبوس خریداری شده توسط کشور تاجیکستان پس از بارگیری در بندر امیرآباد به مقصد بندر آکتائو قزاقستان اعزام شد تا پس از آن به تاجیکستان فرستاده شود.

رضوانی تصریح کرد: استفاده از توان بالای ترانزیتی بندر امیرآباد در کنار توان واردات و صادرات، یکی از اهداف مهم این مجموعه برای افزایش درآمدها و سهم مازندران و ایران در حمل‌ونقل‌های بین‌المللی منطقه CIS آسیای میانه است که با راه‌اندازی اسکله رورو ریلی در بندر امیرآباد طی چند ماه آینده، رشد بیشتری را در این زمینه شاهد خواهیم بود.