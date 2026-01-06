  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۷:۲۷

استقبال ۱۰۰ هزار نفری از سامانه ثبت‌نام جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴

استقبال ۱۰۰ هزار نفری از سامانه ثبت‌نام جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان، از استقبال گسترده جوانان سراسر کشور از سامانه ثبت‌نام جایزه «جوان سال ۱۴۰۴» خبر داد.

اعظم کریمی مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه ثبت‌نام جایزه «جوان سال ۱۴۰۴» با رشد چندبرابری مراجعه‌کنندگان و علاقه‌مندان نسبت به سال گذشته مواجه بوده است.

وی با اشاره به آمار بازدید سامانه افزود: بیش از ۱۰۰ هزار بازدید از سامانه ثبت‌نام جایزه جوان سال به ثبت رسیده است و در مجموع، بیش از ۵ هزار نفر موفق شدند به مرحله اصلی داوری راه پیدا کنند که بیانگر انگیزه و مشارکت بالای جامعه هدف در این رویداد ملی است.

کریمی در تشریح آمار ثبت‌نام‌کنندگان در چهار بخش اصلی جایزه جوان سال گفت: در میان حوزه‌های مختلف، بخش «علمی، نوآوری و کارآفرینی» بیشترین سهم ثبت‌نام‌کنندگان را به خود اختصاص داده است و پس از آن حوزه‌های «فرهنگی و هنری»، «اجتماعی و خیریه» و «ورزش و سلامت» در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی همچنین به ترکیب جنسیتی شرکت‌کنندگان اشاره کرد و افزود: ۳۷ درصد ثبت‌نام‌کنندگان را مردان و ۲۴ درصد را زنان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده مشارکت قابل توجه جوانان از گروه‌های مختلف در این رویداد ملی است.

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان با بیان اینکه مشارکت استانی نیز قابل توجه بوده است، تصریح کرد: تاکنون‌استان آذربایجان شرقی بیشترین تعداد ثبت‌نام‌کننده را دارد و پس از آن استان‌های تهران، اردبیل، اصفهان و سیستان و بلوچستان در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

جایزه ملی «جوان سال ۱۴۰۴» با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از جوانان اثرگذار و توانمند کشور در حوزه‌های مختلف، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای ملی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها در حوزه جوانان در حال برگزاری است و پیش‌بینی می‌شود در ادامه مسیر نیز با استقبال گسترده‌تری همراه شود.

جوانان واجد شرایط تا ۲۰ دی ماه فرصت دارند در این رویداد ملی شرکت کنند.

کد خبر 6714587
مینا یاری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها