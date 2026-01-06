اعظم کریمی مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه ثبت‌نام جایزه «جوان سال ۱۴۰۴» با رشد چندبرابری مراجعه‌کنندگان و علاقه‌مندان نسبت به سال گذشته مواجه بوده است.

وی با اشاره به آمار بازدید سامانه افزود: بیش از ۱۰۰ هزار بازدید از سامانه ثبت‌نام جایزه جوان سال به ثبت رسیده است و در مجموع، بیش از ۵ هزار نفر موفق شدند به مرحله اصلی داوری راه پیدا کنند که بیانگر انگیزه و مشارکت بالای جامعه هدف در این رویداد ملی است.

کریمی در تشریح آمار ثبت‌نام‌کنندگان در چهار بخش اصلی جایزه جوان سال گفت: در میان حوزه‌های مختلف، بخش «علمی، نوآوری و کارآفرینی» بیشترین سهم ثبت‌نام‌کنندگان را به خود اختصاص داده است و پس از آن حوزه‌های «فرهنگی و هنری»، «اجتماعی و خیریه» و «ورزش و سلامت» در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی همچنین به ترکیب جنسیتی شرکت‌کنندگان اشاره کرد و افزود: ۳۷ درصد ثبت‌نام‌کنندگان را مردان و ۲۴ درصد را زنان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده مشارکت قابل توجه جوانان از گروه‌های مختلف در این رویداد ملی است.

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان با بیان اینکه مشارکت استانی نیز قابل توجه بوده است، تصریح کرد: تاکنون‌استان آذربایجان شرقی بیشترین تعداد ثبت‌نام‌کننده را دارد و پس از آن استان‌های تهران، اردبیل، اصفهان و سیستان و بلوچستان در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

جایزه ملی «جوان سال ۱۴۰۴» با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از جوانان اثرگذار و توانمند کشور در حوزه‌های مختلف، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای ملی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها در حوزه جوانان در حال برگزاری است و پیش‌بینی می‌شود در ادامه مسیر نیز با استقبال گسترده‌تری همراه شود.

جوانان واجد شرایط تا ۲۰ دی ماه فرصت دارند در این رویداد ملی شرکت کنند.