ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۲۳۵ کیلو مواد مخدر در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان بندرخمیر در اجرای طرح‌های پاکسازی و به منظور مبارزه جدی با سوداگران مرگ شب گذشته حین گشت زنی در یکی از محورهای فرعی و روستایی در منطقه رویدر این شهرستان به دو دستگاه خودرو سواری سمند و پژو ۴۰۵ مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: رانندگان خودروها بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده اقدام به فرار کردند که پس از تعقیب و گریز طولانی متهمان عرصه را بر خود تنگ دیده و با پرتاب چند بسته به بیرون خودروها با استفاده از موقعیت کوهستانی منطقه و تاریکی هوا از محل متواری شدند که در جستجوهای میدانی صورت گرفته از محل و مسیر تردد متهمان تعداد ۱۴ بسته به وزن ۱۳۹ کیلو تریاک کشف و ضبط شد.

سردار علی اکبر جاویدان اظهار داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید میرزایی بندرعباس نیز طی عملیاتی دیگر در شب گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری محور بندرعباس به سیرجان به یکدستگاه کامیون بنز باری حامل بادمجان مشکوک و متوقف و در بازرسی از آن ۳۶ بسته به وزن ۹۶ کیلو تریاک که به‌طرز ماهرانه در زیر بار جاساز شده بود کشف و ضبط و در این رابطه یک متهم راننده کامیون را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی استان خاطر نشان کرد: طی دو عملیات جداگانه در شب گذشته جمعاً ۲۳۵ کیلو مواد مخدر کشف یک قاچاقچی مواد مخدر و سوداگر مرگ دستگیر و متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان تاکید کردند: پلیس با به‌کارگیری تمام توان عملیاتی و انتظامی خود در تأمین نظم و امنیت شهروندان تلاش می‌کند، لازم است عموم شهروندان و مردم فهیم و قدر شناس استان نیز هرگونه اطلاعات و اخبار در خصوص توزیع کنندگان مواد مخدر را از طریق سامانه پاسخگوی ۱۲۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر و تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.