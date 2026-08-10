به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی گزارش داد که چند انفجار در یک مخزن سوخت در پالایشگاه الزاویه در لیبی رخ داده و هنوز ماهیت این حادثه مشخص نیست.

شرکت نفتی البریقه با اشاره به این حادثه، بار دیگر از همه طرف‌ها خواست اقدامات نظامی را متوقف کرده و از تأسیسات نفتی دوری کنند.

در همین حال، منابع محلی لیبیایی به شبکه الجزیره گفتند که انفجار در پالایشگاه نفتی الزاویه ناشی از حمله یک پهپاد بوده و خسارات مادی زیادی بر جای گذاشته است؛ این حادثه تاکنون تلفات جانی نداشته است.

دولت لیبی: علت انفجار مخزن سوخت الزاویه هنوز مشخص نیست



عبدالله اللاّفی، نایب‌رئیس شورای ریاست‌جمهوری دولت وفاق ملی لیبی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که تاکنون هیچ تأییدی درباره علت انفجار انبار سوخت در الزاویه وجود ندارد.

وی افزود: بر اساس اعلام دستگاه آتش‌نشانی، آتش‌سوزی تقریباً به‌طور کامل تحت کنترل درآمده است.

اللافی همچنین گفت مقامات لیبی در حال پیگیری آتش‌سوزی و ادامه تحقیقات برای مشخص شدن علت این حادثه هستند.

وی تأکید کرد که شورای ریاست‌جمهوری، وزارت کشور و دفتر دادستان کل لیبی را مأمور تحقیق درباره این حادثه کرده است.



حمله پهپادی دیگر به شرکت تولید روغن صنعتی در شمال غرب لیبی

شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرد که کارخانه بلندینگ و بسته‌بندی روغن صنعتی در شهر "الزاویه" هدف حملهٔ پهپادیِ دیگری قرار گرفت اما این حمله خسارت مادی یا تلفات جانی برجای نگذاشته است.

این شرکت اعلام کرد که این کارخانه برای دومین بار است که هدف حمله یک فروند پهپاد قرار می گیرد.

شرکت ملی نفت لیبی هشدار داد در صورت ادامه این حملات، ناچار خواهد شد وضعیت قوه قاهره (فورس ماژور) را اعلام کرده و فعالیت پالایشگاه الزاویه را متوقف کند.

پالایشگاه الزاویه از مهم‌ترین تاسیسات نفتی لیبی و بزرگ‌ترین پالایشگاه فعال این کشور است. این پالایشگاه در حدود ۴۰ کیلومتری غرب طرابلس؛ پایتخت شورای ریاست جمهوری دولت وفاق ملی است که در شمال غرب لیبی قرار دارد و ظرفیت پالایش آن حدود ۱۲۰ هزار بشکه نفت در روز است.