https://mehrnews.com/x3cMtw ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ کد مطلب 6913581 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و سومین شب خونخواهی یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و سومین شب خونخواهی امام شهید امت برگزار شد. دریافت 128 MB کد مطلب 6913581 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود برنامه عملیاتی ویژه کنگره شهدای گلستان در مراوهتپه اجرا میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد صد و شصت و سه شب میدان داری لنگرودی ها اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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