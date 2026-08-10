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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴

تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و سومین شب خونخواهی

تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و سومین شب خونخواهی

یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و سومین شب خونخواهی امام شهید امت برگزار شد.

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کد مطلب 6913581

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
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      مردم ایران بی نظیرند

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