به گزارش خبرگزاری مهر، همت محمدی عصر دوشنبه در نخستین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان فارس با اشاره به ساختار ستاد خدمات سفر اظهار کرد: ریاست این ستاد در سطح ملی بر عهده معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی است و در استان‌ها استانداران این مسئولیت را بر عهده دارند. دبیری ستاد خدمات سفر استان فارس نیز به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی واگذار شده است.

وی افزود: پیگیری مصوبات، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها از مهم‌ترین وظایف دبیرخانه ستاد خدمات سفر استان به شمار می‌رود.

مشاور عالی اداره‌کل میراث‌فرهنگی فارس با بیان اینکه جلسات مقدماتی ستاد خدمات سفر از آذرماه آغاز شده است، ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی افزایش ورود گردشگران، از فرمانداران سراسر استان درخواست شده است جلسات ستاد خدمات سفر را در شهرستان‌ها برگزار کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به دبیرخانه استان ارسال کنند.

محمدی با اشاره به آمار بازدید از اماکن تاریخی استان فارس گفت: در سال گذشته مجموعه جهانی تخت‌جمشید با حدود ۵۰۰ هزار بازدیدکننده، رتبه نخست کشور را از نظر میزان بازدید به خود اختصاص داد و پس از آن حافظیه و سعدیه نیز در زمره اماکن پربازدید ملی قرار گرفتند.

وی تأکید کرد: این حجم از استقبال، علاوه بر فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی، نیازمند مدیریت دقیق، پیش‌بینی‌های ایمنی و همکاری جدی دستگاه‌های خدمات رسان است تا از بروز آسیب به آثار تاریخی و مخاطرات احتمالی برای گردشگران جلوگیری شود.

مشاور عالی اداره‌کل میراث‌فرهنگی فارس خاطرنشان کرد: برای برگزاری مراسم تحویل سال نو در اماکن شاخصی همچون تخت‌جمشید و حافظیه، حضور و همراهی اورژانس، آتش‌نشانی، نیروی انتظامی و فرمانداری‌ها ضروری است. همچنین اجرای هم‌زمان برنامه‌های فرهنگی در نقاط مختلف شهر شیراز می‌تواند به توزیع جمعیت و کاهش فشار بر این اماکن کمک کند.

وی از آمادگی این اداره‌کل برای همکاری رسانه‌ای خبر داد و گفت: تولید و تأمین محتوای گردشگری برای شبکه‌های صداوسیما و رسانه‌های دیجیتال در دستور کار قرار دارد و کارشناسان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آماده معرفی ظرفیت‌های استان فارس هستند.

محمدی در پایان به برنامه راه‌اندازی سامانه مانیتورینگ مرکزی اماکن فرهنگی‌تاریخی استان فارس اشاره کرد و افزود: این طرح با همکاری شهرداری شیراز و بهره‌گیری از زیرساخت‌های ارتباطی، نقش مؤثری در پایش، حفاظت و مدیریت بهتر اماکن تاریخی استان ایفا خواهد کرد.