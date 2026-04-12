الفتی نیا: هزینه احداث هر مگاوات خورشیدی به ۴۰ میلیارد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر الفتی‌نیا عصر یکشنبه در جلسه کارگروه انرژی خورشیدی استان کرمانشاه از شناسایی زمین‌های مناسب برای توسعه این نوع نیروگاه‌ها خبر داد و گفت: اطلس جامعی از اراضی مستعد تهیه شده که امکان اتصال آسان به شبکه را دارند.

وی افزود: این اقدام با هدف کاهش هزینه‌های زیرساختی برای سرمایه‌گذاران انجام شده تا روند اجرای پروژه‌های خورشیدی با سهولت بیشتری دنبال شود.

مدیرعامل برق منطقه‌ای غرب با اشاره به چالش‌های اقتصادی پیش‌روی این حوزه اظهار کرد: نوسانات ارزی باعث افزایش قابل توجه هزینه‌ها شده و در حال حاضر برای احداث هر مگاوات نیروگاه خورشیدی، بیش از ۴۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز است.

وی ادامه داد: برای حفظ جذابیت سرمایه‌گذاری، لازم است سقف تسهیلات بانکی افزایش یابد و در این راستا درخواست شده با همراهی بانک‌ها، حمایت‌های مالی بیشتری از فعالان این حوزه صورت گیرد.

الفتی‌نیا همچنین به برخی موانع اجرایی اشاره کرد و گفت: در مواردی، سرمایه‌گذاران با معارضانی مواجه می‌شوند که بدون داشتن مستندات قانونی، مانع اجرای پروژه‌ها می‌شوند و این موضوع نیازمند ورود جدی دستگاه‌های مسئول است.

وی تأکید کرد: برای جلوگیری از دلسردی سرمایه‌گذاران، لازم است حمایت‌های قضایی و انتظامی در برخورد با این موارد تقویت شود تا پروژه‌ها بدون وقفه اجرا شوند.

مدیرعامل برق منطقه‌ای غرب در ادامه از استقبال سرمایه‌گذاران خبر داد و افزود: تاکنون بیش از ۱۶۰ درخواست در این حوزه ثبت شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها مراحل قانونی را طی کرده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای نزدیک به ۲۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق مجوز صادر شده و این پروژه‌ها در آستانه عقد قرارداد هستند که با رفع موانع موجود، می‌توان انتظار افزایش ظرفیت تولید برق در استان را داشت.