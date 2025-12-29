ذخیره سد استقلال میناب به ۱۹۰ میلیون متر مکعب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک بهرام پور مدیر امور آب شهرستان میناب در خصوص وضعیت سد استقلال در پی بارندگیهای امروز اظهار داشت: در بارندگیهای سامانه هفته گذشته سد استقلال میناب با ورود سیلابهای بالا دست ۱۸۶ میلیون متر مکعب آب را در خود ذخیره کرد.
وی افزود: در بارندگیهای صبح امروز در مناطق بالا دستی و شهر میناب آورده ۴ میلیون متر مکعبی را به ذخایر قبلی اضافه کرده است.
بهرام پور گفت: تا این لحظه ذخیره آب سد استقلال ۱۹۰ میلیون متر مکعب است که پیش بینی میشود تا پایان امروز به ۲۰۰ میلیون متر مکعب نزدیک شود.
نظر شما