به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شرایط نامساعد جوی و به منظور حفظ ایمنی دانش‌آموزان، کلیه مدارس شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر، چادگان، خوانسار و بوئین‌میاندشت در روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.

همچنین تمامی آزمون‌های داخلی دی‌ماه دانش‌آموزان این شهرستان‌ها لغو و برگزاری آن‌ها به زمان دیگری که توسط مدیران مدارس تعیین می‌شود، موکول شده است.

بر اساس این گزارش، مدارس ابتدایی بخش مهردشت نیز در روز سه‌شنبه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود، اما امتحانات مقطع متوسطه طبق برنامه اعلام‌شده و بدون تغییر برگزار خواهد شد.

همچنین در مناطق تیران‌وکرون و میمه، مدارس با یک ساعت تأخیر فعالیت آموزشی خود را آغاز خواهند کرد.

در صورت تداوم شرایط جوی نامساعد، اطلاع‌رسانی‌های بعدی از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.