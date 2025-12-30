  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۵۱

کسب جایگاه سوم کشوری ایرانداک در ارزیابی دولت الکترونیک

کسب جایگاه سوم کشوری ایرانداک در ارزیابی دولت الکترونیک

نتایج ارزیابی دوره دوازدهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی و پرتال‌های دستگاه‌های اجرایی کشور از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، نتایج ارزیابی دوره دوازدهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی و پرتال‌های دستگاه‌های اجرایی کشور از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور اعلام شد که در این ارزیابی عملکرد ۱۶۷ دستگاه اجرایی کشور بر اساس ۳۷ شاخص در چهار محور «دولت کاربرمحور»، «دولت شفاف»، «دولت یکپارچه و هوشمند» و «دولت مشارکتی» مورد سنجش قرار گرفت و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) موفق شد در میان سه دستگاه برتر کشور قرار گیرد.

بر پایه این رتبه‌بندی، ایرانداک در میان ۱۶۷ دستگاه اجرایی کشور در رتبه سوم و در میان دستگاه‌های ستادی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، در رتبه نخست قرار دارد.

گفتنی است پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در این ارزیابی رتبه نخست را در محورهای «دولت کاربرمحور» و «دولت شفاف» کسب کرده است.

این دستاورد نتیجه تلاش‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به ویژه مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی در اجرای سیاست‌های دولت الکترونیک، ارتقای شفافیت و تسهیل دسترسی کاربران به خدمات است.

کد خبر 6707647
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها