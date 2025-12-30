۵ همت به حساب مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت واریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی ناصحی، در توضیح پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد با بیمه سلامت، گفت: بخشی از مطالبات سال ۱۴۰۴ مراکز دولتی دانشگاهی با احتساب هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و تعرفه پرستاری پرداخت شده است.
وی ادامه داد: همچنین مطالبات بیمارستانهای غیردولتی تا اول خرداد ۱۴۰۴، مطالبات داروخانهها تا اول شهریور ۱۴۰۴، مطالبات مطبها تا اول شهریور ماه ۱۴۰۴ تسویه شده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: مطالبات سایر مراکز مانند آزمایشگاهها، مراکز کاردرمانی، توانبخشی، فیزیوتراپی و غیره نیز تا اول تیر ماه امسال پرداخت شده است.
ناصحی افزود: مطالبات مراکز دیالیز خصوصی نیز تا اول شهریور امسال، خسارت متفرقه عادی تا اول شهریور ماه و خسارت متفرقه مربوط به صندوق بیماران خاص و صعب العلاج تا اول آذر پرداخت شده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: مابهالتفاوت هزینه ۷ ماهه ۱۴۰۴ به ۱۴۰۳ در صندوق روستاییان و عشایر تا اول آبان امسال و سهم سازمان در صندوق روستاییان و عشایر نیز تا اول دی ماه امسال پرداخت شده است.
ناصحی اظهار کرد: کل مبلغ پرداختی به مراکز طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت ایران، ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
