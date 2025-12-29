افت جزئی قیمت طلا پس از عبور از سطح ۴۵۰۰ دلار

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از رویترز، قیمت طلا پس از عبور از مرز ۴۵۰۰ دلار، در معاملات روز دوشنبه با کاهش اندکی همراه شد؛ هرچند همچنان در نزدیکی سطوح تاریخی خود قرار دارد.

بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا در معاملات نقدی امروز با ۰.۳۷ درصد کاهش به ۴۵۱۶ دلار و ۵۲ سنت رسید. همچنین قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با ۰.۳۴ درصد افت، در سطح ۴۵۳۷ دلار و ۲۰ سنت معامله شد.

طلا در ساعات ابتدایی معاملات روز دوشنبه به رکورد تاریخی ۴۵۲۵ دلار و ۱۸ سنت رسیده بود، اما در ادامه با شناسایی سود از سوی معامله‌گران، بخشی از رشد خود را از دست داد.

طلا به‌طور سنتی در محیط نرخ‌های بهره پایین و شرایط بی‌ثبات اقتصادی و ژئوپلیتیکی عملکرد مطلوبی دارد. در همین راستا، دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد از رئیس بعدی فدرال رزرو خواسته است در صورت عملکرد مناسب بازارها، نرخ بهره را کاهش دهد. فدرال رزرو آمریکا تاکنون سه بار در سال جاری میلادی نرخ بهره را کاهش داده و معامله‌گران انتظار دارند این بانک مرکزی در سال آینده نیز دو نوبت دیگر نرخ‌ها را پایین بیاورد.

در حوزه تحولات ژئوپلیتیکی نیز، گارد ساحلی آمریکا اعلام کرده است در انتظار اعزام نیروهای بیشتر برای توقیف یک نفتکش مرتبط با ونزوئلاست که از روز یکشنبه تحت تعقیب قرار دارد؛ موضوعی که همچنان به تقویت تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا کمک کرده است.

در بازار فلزات گران‌بهای دیگر، قیمت هر اونس نقره امروز با جهش ۳.۵۹ درصدی به رکورد ۷۹ دلار و ۹۷ سنت رسید. نقره از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون حدود ۱۴۹ درصد رشد را ثبت کرده و از نظر بازدهی سالانه، طلا با رشد حدود ۷۰ درصدی را پشت سر گذاشته است.

در مقابل، قیمت هر اونس پلاتین با ۰.۹۳ درصد کاهش، به ۲۴۳۷ دلار و ۶۰ سنت رسید.