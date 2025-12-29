  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۳

پلمب یک واحد تولیدی کیک و کلوچه در گرمسار به دلیل فعالیت غیرمجاز

سمنان- سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی سمنان از پلمب یک واحد تولید کیک و کلوچه در گرمسار خبر داد و گفت: این اقدام به دلیل فعالیت بدون پروانه ساخت و عدم حضور مسئول فنی انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کربلایی شامگاه دوشنبه در بازدید یک واحد مواد غذایی در گرمسار از پلمب کارخانه تولید کیک و کلوچه در این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: رویکرد این اقدام توجه به حوزه سلامت مردم بوده است.

وی ادامه داد: در بازرسی مشخص شد که این واحد تولیدی بدون رعایت قوانین و استانداردهای لازم و بدون دریافت مجوز لازم و بدون مسئول فنی اقدام به تولید کیک و کلوچه کرده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان با تاکید بر اینکه رویکرد این نظارت و بازرسی رعایت حقوق مصرف کنندگان است، ابراز داشت: در این راستا تمام محصولات کارخانه ضبط و محل کارخانه پلمب شد.

کربلایی تصریح کرد: فرآیند صدور مجوزهای قانونی تولید شامل بررسی تمامی شرایط کارخانه، فرآیندهای تولید، کیفیت مواد اولیه و رعایت استانداردهای بهداشتی و فنی است.

وی ادامه داد: واحد مذکور پس از تأیید صلاحیت توسط معاونت غذا و دارو، تولید تنها در حضور مسئول فنی متخصص و مطابق ضوابط قانونی می‌بایست فعالیت خود را انجام می‌داد که برابر قانون پرونده به مراجع ذی ربط ارجاع داده شد.

