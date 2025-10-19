۸۰۰ بسته غذای کودک فاقد مجوز بهداشتی در کاشان توقیف شد

الهام تاجر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی بازرسیهای کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه از یک کارگاه غیرمجاز تولید غذای کودک، ۸۰۰ بسته انواع غذای کودک فاقد مجوز بهداشتی و همچنین ۸۰۰۰ لیبل غیرمجاز کشف و توقیف شد.
وی افزود: این محصولات بدون حضور مسئول فنی و بهصورت غیرقانونی تولید و برای عرضه به بازار آماده شده بودند که با دستور مقام قضائی، واحد تولیدی مربوطه پلمب و تمامی محصولات توقیف گردید.
مدیر نظارت بر فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه اظهار داشت: بررسیهای آزمایشگاهی نشان داد که این محصولات نه تنها با استانداردهای ملی مطابقت نداشته، بلکه مصرف آنها میتواند سلامت عمومی را بهطور جدی تهدید کند.
تاجر با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر روند تولید و عرضه فرآوردههای غذایی گفت: تولید هرگونه محصول غذایی بدون حضور مسئول فنی واجد صلاحیت، تخلف آشکار و نقض اصول ایمنی و بهداشتی است.
وی از شهروندان خواست ضمن تهیه فرآوردههای غذایی و مکملهای ویژه کودکان از مراکز معتبر مانند داروخانهها، در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عرضه محصولات فاقد مجوز، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ یا شماره تماس ۰۳۱۵۵۴۷۳۰۲۵ اطلاع دهند.
مدیر ارزیابی فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای صیانت از سلامت عمومی و جلوگیری از عرضه محصولات غیرمجاز به بازار انجام شده است.
