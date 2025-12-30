هشدار دادستان کنگان به متصرفان حریم دریا در «شیرینو»

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی پویا صبح سه‌شنبه در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر شیرینو ضمن بررسی وضعیت پروژه‌های در دست اجرا، تذکرات لازم برای رعایت دقیق حریم ۶۰ متری ساحل صادر کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگان با مشاهده مستقیم تصرفات غیرمجاز، علیه افرادی که حریم دریا را تصرف و اقدام به ساخت و ساز غیرقانونی کرده بودند، دستور تشکیل پرونده کیفری داد.

وی بر ضرورت رعایت مقررات قانونی توسط همه شهروندان و مسئولان در حفظ حریم ساحل تأکید کرد.

حریم ۶۰ متری سواحل طبق قوانین کشور، جزو اراضی عمومی است و هرگونه ساخت و ساز در آن ممنوع محسوب می‌شود.

این اقدام در راستای نظارت بر پروژه‌های عمرانی و حفاظت از حقوق عامه صورت گرفت.