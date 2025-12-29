مقاتلی: ۵ کیلومتر از محور گزدراز - چاه حسین جمال به مناقصه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در بازدید از محور گزدراز- چاه حسین جمال اظهار کرد: این پروژه یکی از مطالبات جدی و دیرینه مردم دهستان است که تسریع در تکمیل آن در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۲ کیلومتر از این محور تا پایان دهه فجر تکمیل خواهد شد و همزمان پنج کیلومتر دیگر از این پروژه نیز به مناقصه رفته است تا روند اجرای آن بدون وقفه ادامه یابد.

فرماندار دشتی با اشاره به تأمین منابع مالی این پروژه توسط دولت تصریح کرد: اجرای این محور مهم با عنایت دولت چهاردهم و از محل اعتبارات شهرستانی و همچنین اعتبارات در اختیار نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است.

مقاتلی تأکید کرد: تکمیل این پروژه نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، تسهیل تردد، افزایش ایمنی جاده‌ای و رضایت‌مندی مردم منطقه خواهد داشت و تلاش می‌شود این پروژه در سریع‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.