به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی‌زاده عصر دوشنبه در نشست با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تأکید بر جایگاه راهبردی جزیره خارگ، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی را محور اصلی برنامه‌های کلان این جزیره عنوان کرد.

وی اظهار کرد: جزیره خارگ با توجه به موقعیت استراتژیک و اهمیت اقتصادی در حوزه نفت و انرژی کشور، نیازمند نگاه جامع و برنامه‌ریزی کلان برای توسعه پایدار است. ایجاد زیرساخت‌های شهری، بندری و حمل‌ونقل، ارتقای خدمات عمومی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی از اولویت‌های اصلی مجموعه عملیات عمومی است.

مدیر عملیات عمومی خارگ افزود: توسعه خدمات آموزشی، فرهنگی و بهبود رفاه اجتماعی ساکنان، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی مردم و تثبیت جایگاه خارگ به‌عنوان منطقه‌ای مقاوم و توسعه‌یافته در سطح ملی دارد.

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی نهادهای اجرایی، صنعتی و اجتماعی تصریح کرد: هماهنگی بین‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و صنعتی، کلید تحقق اهداف توسعه‌ای و افزایش سرمایه اجتماعی در جزیره خارگ است.

دشتی‌زاده با اشاره به حمایت‌ها و نگاه راهبردی نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر نسبت به شرکت پایانه‌های نفتی ایران و مجموعه عملیات عمومی خارگ، تصریح کرد: تأکید آیت‌الله صفایی بوشهری بر توسعه متوازن زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات عمومی و توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی جزیره، پشتوانه‌ای مهم برای تداوم مسیر خدمت‌رسانی مسئولانه در خارگ است و این حمایت‌ها موجب تقویت هم‌افزایی، انسجام مدیریتی و افزایش اعتماد عمومی در جزیره راهبردی خارگ خواهد شد.