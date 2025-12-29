  1. استانها
فرماندار تنگستان: برنامه‌های اشتغال‌زایی در شهرستان جدی‌تر دنبال شود

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای دقیق برنامه‌های اشتغال‌زا و حمایت از کارآفرینان بومی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در نشست کارگروه اشتغال شهرستان تنگستان با اشاره به اهمیت مقوله اشتغال به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی پیشرفت و کاهش آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: اشتغال، اولویت نخست ما در سطح شهرستان است و تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند با نگاهی فرابخشی، تمام توان خود را برای تحقق تعهدات اشتغال‌زایی به کار گیرند، ما باید بر کیفیت و پایداری اشتغال ایجاد شده تمرکز کنیم تا شاهد کاهش بیکاری و بهبود معیشت خانوارها باشیم.

سلیمانی خواستار ارائه گزارش‌های مستمر از سوی مدیران ذیربط در خصوص میزان جذب تسهیلات و راه‌اندازی طرح‌های اشتغال‌زا شد و تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها تلاش کنند قبل از پایان سال و اتمام زمان اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها، با تسهیل شرایط برای مردم نسبت به جذب و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی اقدام کنند.

فرماندار تنگستان با تقدیر از نقش کمیته امداد امام خمینی (ره) در توانمندسازی اقشار نیازمند، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان بانک‌ها، ادارات و نهادها برای هدایت مددجویان به سمت مهارت‌آموزی متناسب با نیاز بازار کار شهرستان و اعطای تسهیلات تأکید کرد.

وی از تمامی رؤسای ادارات خواست تا موانع و فرآیندهای طولانی اداری که مانع از شروع به کار طرح‌های تأیید شده می‌شوند را با فوریت بررسی و برطرف سازند.

مدیر کل کمیته امداد نیز در این نشست گزارشی از اقدامات آن نهاد در زمینه ارائه آموزش‌های مهارتی و تسهیلات قرض‌الحسنه ارائه کرد.

