به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در نشست کارگروه اشتغال شهرستان تنگستان با اشاره به اهمیت مقوله اشتغال به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی پیشرفت و کاهش آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: اشتغال، اولویت نخست ما در سطح شهرستان است و تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند با نگاهی فرابخشی، تمام توان خود را برای تحقق تعهدات اشتغال‌زایی به کار گیرند، ما باید بر کیفیت و پایداری اشتغال ایجاد شده تمرکز کنیم تا شاهد کاهش بیکاری و بهبود معیشت خانوارها باشیم.

سلیمانی خواستار ارائه گزارش‌های مستمر از سوی مدیران ذیربط در خصوص میزان جذب تسهیلات و راه‌اندازی طرح‌های اشتغال‌زا شد و تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها تلاش کنند قبل از پایان سال و اتمام زمان اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها، با تسهیل شرایط برای مردم نسبت به جذب و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی اقدام کنند.

فرماندار تنگستان با تقدیر از نقش کمیته امداد امام خمینی (ره) در توانمندسازی اقشار نیازمند، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان بانک‌ها، ادارات و نهادها برای هدایت مددجویان به سمت مهارت‌آموزی متناسب با نیاز بازار کار شهرستان و اعطای تسهیلات تأکید کرد.

وی از تمامی رؤسای ادارات خواست تا موانع و فرآیندهای طولانی اداری که مانع از شروع به کار طرح‌های تأیید شده می‌شوند را با فوریت بررسی و برطرف سازند.

مدیر کل کمیته امداد نیز در این نشست گزارشی از اقدامات آن نهاد در زمینه ارائه آموزش‌های مهارتی و تسهیلات قرض‌الحسنه ارائه کرد.