سرهنگ مهدی حسنزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری یازدهمین یادواره شهدای والامقام شهر سیراف و شهید شاخص سال ۱۴۰۴ استان بوشهر شهید ابراهیم یگانه خبر داد و اظهار کرد: این مراسم معنوی همزمان با گرامیداشت ششمین سالروز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، روز پنجشنبه ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ رأس ساعت ۱۹ در حوزه مقاومت بسیج خاتمالانبیاء (ص) شهر سیراف برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این یادواره با رویکردی فراتر از سطح محلی و با پیام فرهنگی و بینالمللی مقاومت طراحی شده است، افزود: سخنران این مراسم سردار حمید خرمدل فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر خواهد بود، حسین محراب مداح حرم رضوی به مرثیهسرایی میپردازد و اجرای برنامه نیز بر عهده کربلایی حمیدرضا راوش مجری برجسته کشوری است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج محمد رسولالله (ص) شهرستان کنگان با اشاره به مشارکت نهادها و دستگاههای مختلف در برگزاری این آئین تصریح کرد: این یادواره با همکاری حوزه مقاومت بسیج خاتمالانبیاء شهر سیراف، حوزه مقاومت بسیج حضرت معصومه (س)، دفتر امام جمعه بخش سیراف، شورای اسلامی و شهرداری سیراف، بخشداری سیراف و پالایشگاه فجر جم برگزار میشود که نشاندهنده همافزایی نهادهای انقلابی، اجرایی و مردمی در پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت است.
سرهنگ حسنزاده با تأکید بر نقش راهبردی چنین برنامههایی در انتقال پیام انقلاب اسلامی به افکار عمومی جهان خاطرنشان کرد: یادواره شهدای سیراف صرفاً یک مراسم بزرگداشت نیست، بلکه تجلی وحدت ملی و پیام روشنی از پایداری ملت ایران در مسیر آرمانهای شهدا و مکتب شهید سلیمانی در سطح منطقهای و بینالمللی است.
وی در پایان از عموم مردم ولایتمدار، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و اقشار مختلف دعوت کرد تا با حضور گسترده در این مراسم، بار دیگر با آرمانهای شهدا و ولایت تجدید میثاق کنند.
