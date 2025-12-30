  1. استانها
امام جمعه دشتستان: ۹ دی نماد پشتیبانی مردم از ولایت فقیه است

بوشهر- امام جمعه دشتستان گفت: ۹ دی نماد بصیرت و پشتیبانی مردم از ولایت فقیه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصلح دوشنبه‌شب در جمع نمازگزاران مسجد پیامبر اعظم (ص) برازجان، ماه رجب را فرصتی ارزشمند برای بازگشت به خداوند و خودسازی دانست.

امام جمعه دشتستان با اشاره به روایات اهل بیت (ع)، بر اهمیت دعا، استغفار و حضور در برنامه‌های معنوی همچون اعتکاف تأکید کرد.

وی نوجوانان و جوانان را به بهره‌گیری از این ایام و حضور پرشور در مراسم اعتکاف فراخواند.

امام جمعه دشتستان با یادآوری حماسه ۹ دی، این روز را نماد بصیرت و ولایتمداری ملت ایران معرفی کرد و گفت: ۹ دی نشان داد که مردم ایران همواره پشتیبان ولایت فقیه و ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند و با حضور آگاهانه خود، فتنه‌ها را خاموش می‌کنند.

