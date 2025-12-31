خبرگزاری مهر، گروه استانها: به مناسبت سالگرد حماسه ماندگار ۹ دی ماه، مراسمهای متعددی با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در سراسر استان البرز برگزار شد و همچنان نیز در حال برگزاری است؛ محور اصلی این مراسمها، پاسداشت حضور تاریخی ملت در آن روز سرنوشتساز و تأکید بر این حقیقت بود که بصیرت عمومی، همواره سد مستحکمی در برابر تلاش دشمنان برای برهم زدن نظم عمومی کشور است؛ یومالله نهم دیماه، نه تنها به عنوان یک تاریخ در تقویم رسمی کشور، بلکه به مثابه نمادی از قدرت لایزال اراده ملی و بصیرت نافذ ملت ایران در مقابل فتنههای سازمانیافته، در حافظه تاریخی انقلاب اسلامی به ثبت رسیده است.
این روز، تجلی اتحاد شگفتانگیز و میثاق ناگسستنی مردم با آرمانهای والای نظام و رهبری بود؛ حضوری خودجوش و گسترده که توانست پیچیدهترین توطئههای طراحی شده علیه تمامیت کشور را در هم شکند و نشان دهد که عمق پیوند امت با ولایت، خطوط قرمز انقلاب را مشخص میسازد. این گزارش به بازخوانی ابعاد این حماسه کمنظیر و درسآموزیهای ماندگار آن برای امروز و فردای ایران اسلامی خواهد پرداخت.
حدادی: حماسه ۹ دی تجلی بصیرت مردم و شکست قطعی فتنه ۸۸ بود
علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقایع پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸، اظهار کرد: فتنه ۸۸ با برنامهریزی قبلی و سناریوهای متعدد با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی و به بهانه انتخابات شکل گرفت؛ این در حالی بود که مشارکت مردم در آن انتخابات بیش از ۸۵ درصد بود و از مشروعیت بالایی برخوردار بود.
وی افزود: برخی از نامزدها و بهویژه یکی از سران فتنه، پیش از اعلام رسمی نتایج، خود را پیروز انتخابات معرفی کردند و پس از آن با طرح ادعای تقلب، کشور را ماهها درگیر آشوب و اغتشاش کردند؛ حوادثی که اوج آن در روز عاشورای سال ۸۸ و هتک حرمت به مقدسات دینی و اعتقادی مردم رقم خورد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ تصریح کرد: همین اقدامات باعث شد مردم با خشم و بصیرت مثالزدنی در ۹ دی ۱۳۸۸ به صحنه بیایند و با راهپیمایی میلیونی و باشکوه خود، پیام روشنی به دشمنان داخلی و خارجی و سران فتنه بدهند.
حدادی ادامه داد: پیام اصلی حماسه ۹ دی، تثبیت مشروعیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی، تجدید پیمان ملت با شهدا و اعلام وفاداری به مقام معظم رهبری بهعنوان سکاندار انقلاب اسلامی بود. مردم نشان دادند که در برابر دشمن و توطئههای نظام سلطه هرگز کوتاه نخواهند آمد.
وی با اشاره به شعارهای مردم در این راهپیمایی گفت: شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بیانگر نفرت مردم از فتنهگران و ایستادگی آنان در برابر استکبار جهانی بود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه فتنهگران در سالهای ۷۸ و ۸۸ بهدنبال ایجاد بینظمی و آشوب بودند، خاطرنشان کرد: بصیرت مردم و انسجام ملی، این فتنهها را خنثی کرد و ملت ایران با آرایش آفندی و اقدام بهموقع، دشمن را ناکام گذاشت.
حدادی تأکید کرد: حماسه ۹ دی پیوند نسلهای اول، دوم و سوم انقلاب را به نمایش گذاشت و نشان داد که جوانان مؤمن، باانگیزه و دینباور، همواره در مسیر پیشرفت کشور حرکت میکنند.
وی در پایان با اشاره به رمزهای پیروزی انقلاب اسلامی گفت: خداباوری، انگیزه الهی و اتحاد و وحدت ملی، رمز ماندگاری انقلاب است؛ همانگونه که ملت ایران در نبرد مستقیم ۱۲ روزه با نظام سلطه، در رأس آن آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایستادگی کرد و پیروز میدان بود و خواهد بود.
حماسه ۹ دی؛ نمایش وفاداری ملت به آرمانهای انقلاب بود
حجت الاسلام والمسلمین قادر محمدی، امام جمعه نظرآباد در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تشریح ابعاد حماسه ۹ دی، این روز را نقطه عطفی حیاتی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: برای فهم این حماسه، باید ریشهها و نتایج آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که ۹ دی، تقابل مردم با مردم نبود، بلکه تقابل ملت صاحب ایران اسلامی و وفادار به قانون اساسی و آرمانهای امام راحل، علیه مخالفان با این جریان الهی بود.
۹ دی، روز خدا و مأیوسکننده دشمن
وی با اشاره به جنبه معنوی این روز افزود: ۹ دی روز خداست؛ زیرا که خداوند در آن روز به خاطر محبتی که در دل مردم نسبت به امام حسین (ع) بود، قدرتنمایی کرد. ۹ دی، دشمنان را از شکست دادن انقلاب نیز، مأیوس کرد.
امام جمعه نظرآباد با بیان اینکه این حماسه برکات معنوی و سیاسی بسیاری داشت، عنوان کرد: به برکت ۹ دی بود که بسیاری از معارف انقلاب بازخوانی شد و نسل سوّم و چهارم انقلاب با تاریخ انقلاب و گذشتهی برخی از افراد آشنا شد.
وی بر نقش این روز در شفافیت سیاسی تأکید کرد و گفت: ۹ دی دوست را از دشمن و منافق را از مؤمن جدا کرد. چه بسیار پردههای نفاق که از افراد و احزاب بر افتاد؛ و چه افراد و احزابی که عمارگونه در هشت ماه دفاع مقدس، در میدان جنگ نرم حضور مجاهدانه داشتند.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی عنوان کرد: ۹ دی یادآور مظلومیت شهدایی است که در دفاع از انقلاب اسلامی در دوران فتنه متحمل زحماتی شدند.
وی این روز را یک شاخص و نقطه عطف دانست و مطرح کرد: به همین دلیل دشمنانی دارد که تلاش میکنند آن را به فراموشی بسپارند یا منحرف سازند.
امام جمعه نظرآباد با تاکید بر اهمیت گرامیداشت این روز، افزود: گرامیداشت ۹ دی نیز بیش از آنکه از جنس شعار باشد که شعار هم در جای خود لازم است، باید از جنس شعور و تبیین و بصیرتافزایی باشد.
محمدی ادامه داد: همه باید در ۹ دی از فتنه و دشمنی دشمنان بگوییم و درسها و عبرتهای آن هشت ماه را مرور کنیم. قدردان رهبر معظم انقلاب باشیم که کشتی انقلاب را به ساحل امنیت رهنمون شد. توطئههای دشمن را بازگوییم و نقشههایش را بر اساس تحلیل، پیشبینی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین کارها نسبت به ۹ دی، یادآوری تاریخ آن دوران است برای اینکه زوایای حادثه در حافظهها فراموش نشود. بر همین اساس باید از هر فرصتی بهره جست تا این حافظه تقویت شود.
حماسه ۹ دی نماد بصیرت ملت و استمرار راه شهداست
امیرحسین دانشکهن، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش تعیینکننده مردم در خنثیسازی فتنهها اظهار کرد: ۹ دیماه، جلوهای روشن از هوشیاری و غیرت دینی ملت ایران است که با الهام از فرهنگ عاشورا و تبعیت از ولایت فقیه، در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی، نقشههای دشمنان انقلاب اسلامی را نقش بر آب کرد.
وی افزود: این حماسه ماندگار نشان داد که ملت ایران در بزنگاههای تاریخی، با بصیرت و حضور آگاهانه در صحنه، اجازه نخواهد داد خون پاک شهیدان و دستاوردهای انقلاب اسلامی، ملعبه مطامع بدخواهان شود.
پاسداری از فرهنگ ایثار و مقاومت
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با تأکید بر جایگاه ۹ دی بهعنوان نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی تصریح کرد: زنده نگه داشتن یاد این حماسه، به معنای پاسداری از فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایتمداری است و این مهم باید بهعنوان یک سرمایه اجتماعی به نسلهای آینده منتقل شود.
دانشکهن خاطرنشان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران بهعنوان نهادی برخاسته از فرهنگ ایثار و شهادت، وظیفه دارد در مسیر تبیین حماسه ۹ دی و صیانت از آرمانهای شهدا، با رویکردی آگاهانه و مستمر ایفای نقش کند.
وی در خاتمه تأکید کرد: امروز نیز همانند گذشته، حفظ وحدت، انسجام ملی و هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمن، ضرورتی انکارناپذیر است و ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت، مسیر عزت و استقلال خود را با اقتدار ادامه خواهد داد.
