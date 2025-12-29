به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در خصوص جلسه برگزارشده با حضور وزیر ورزش و جوانان و مدیران چهار باشگاه استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور اظهار داشت: به دعوت وزیر ورزش در جلسه‌ای با حضور مدیران این چهار باشگاه شرکت کردم. یکی از نکات مهمی که در این روزها مطرح شده و ورزشگاه‌های ما را تحت تأثیر قرار داده، بحث شعارهایی است که روی سکوها سر داده می‌شود؛ موضوعی که طبق مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) با حساسیت زیادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در این جلسه، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال نیز برخی نگرانی‌های خود را در این زمینه مطرح کرد. همچنین وزیر ورزش و جوانان تأکید داشت که فوتبال باید عامل نشاط و شادابی در ورزش کشور باشد. سایر مدیران باشگاه‌ها نیز در این موضوع هم‌نظر بودند و در نهایت همه باشگاه‌ها به یک جمع‌بندی مشترک در این رابطه رسیدند.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست گفت: دغدغه‌ها به‌طور کامل مطرح شد و مقرر شد همه نهادهای مسئول، هرکدام در حوزه وظایف خود، مسئولیت‌هایشان را به‌درستی انجام دهند تا بتوانیم این مسائل را به شکل اصولی مدیریت کنیم.

تاجرنیا در پایان خاطرنشان کرد: شخصاً از برگزاری چنین جلساتی تشکر می‌کنم، چرا که این نشست‌ها می‌تواند به هم‌افزایی، هماهنگی بیشتر و تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر برای مدیریت فضای ورزشگاه‌ها و حفظ منافع فوتبال کشور کمک کند.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در ادامه صحبت‌های خود درباره جلسه برگزارشده با وزیر ورزش و مدیران باشگاه‌ها اظهار داشت: جلسه امروز در واقع یک پیش‌نشست بود تا افراد دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و راهکارهای خود را مطرح کنند. هدف این است که باشگاه‌ها با اتخاذ تصمیمات مناسب، تلاش کنند تا بروز این‌گونه رفتارها در ورزشگاه‌ها کمتر شود.

وی افزود: باشگاه‌ها باید در حوزه فرهنگ‌سازی نقش جدی‌تری ایفا کنند، چرا که برخی شعارهای هیجانی ممکن است هزینه‌های سنگینی برای تیم‌ها به همراه داشته باشد. همه ما ملزم هستیم که مقررات را رعایت کنیم و در این مسیر نقش رسانه‌ها نیز بسیار مهم است. رسانه‌ها نباید مسائل جزئی را بزرگ‌نمایی کنند، بلکه باید به آرامش فضای فوتبال کمک کنند. امیدوارم در دیدار پیش‌روی استقلال و سپاهان شاهد یک بازی زیبا باشیم و هواداران دو تیم از تماشای یک مسابقه خوب لذت ببرند.

سرپرست باشگاه استقلال همچنین در خصوص ناراحتی رامین رضائیان از عدم حضور در ترکیب و فهرست این تیم گفت: ما در هر جایگاهی که هستیم، چه در سطح مدیریتی و چه در قالب بازیکن یا کادر فنی، باید کار حرفه‌ای انجام دهیم. طبیعی است که گاهی اوقات ممکن است هرکدام از این نفرات نتوانند به شکل شایسته وظایف خود را انجام دهند، اما این موضوع بخشی از فضای حرفه‌ای فوتبال است.

وی ادامه داد: رامین رضائیان و سایر بازیکنان، سرمایه‌های باشگاه استقلال هستند و باشگاه به هیچ وجه قصد ندارد این سرمایه‌ها را از دست بدهد. امیدوارم در آینده شرایط به شکل بهتری پیش برود. ما نمی‌خواهیم رامین رضائیان از کورس حضور در جام جهانی عقب بماند و در عین حال به دنبال حفظ منافع باشگاه هستیم تا بهترین تصمیم ممکن در این خصوص اتخاذ شود.