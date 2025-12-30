به گزارش خبرنگار مهر، سعید مظفریزاده در پایان جلسه با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: انشاالله از این پس شاهد بروز رفتارهای ناپسند در ورزشگاهها نباشیم. برخی از رفتارها و شعارها به هیچ عنوان مورد قبول نیست و امیدوارم با مطالب مطرحشده در این جلسه و پیگیریهایی که در ادامه انجام خواهد شد، شرایطی فراهم شود تا همه علاقهمندان بتوانند در ورزشگاهها از تماشای فوتبال لذت ببرند و در کنار رقابت، فضای دوستی و احترام نیز برقرار باشد.
وی ادامه داد: استفاده از دوربینهای چهرهزنی برای شناسایی افراد متخلف روی سکوها میتواند کمک بزرگی به باشگاهها کند. هر فرد باید مسئولیت رفتار خود را بپذیرد و با این روش، از تنبیه جمعی جلوگیری میشود و کسانی که قوانین را رعایت میکنند، از حق و حقوق خود محروم نخواهند شد.
مدیرعامل باشگاه تراکتور افزود: توقف بازی به دلیل سر دادن شعارهای نژادپرستانه و قومیتی یکی از قوانین موجود در فوتبال است و درخواست ما نیز از مسئولان همین موضوع بود تا از مقررات فعلی به بهترین شکل ممکن استفاده شود و مانع بروز بینظمیها و توهینها شوند. انشاءالله با اجرای درست این قوانین، فضای ورزش کشور به محیطی سالم تبدیل خواهد شد تا همه بتوانند از ورزش و فوتبال لذت ببرند.
نظر شما