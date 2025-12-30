تاج: شعار قومیتی باعث قطع مسابقات خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در خصوص جلسه روز گذشته مدیران چهار باشگاه لیگ برتری استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور به همراه تعدادی از اعضای فدراسیون فوتبال با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، پیرامون وضعیت فعلی فوتبال ایران، اظهار داشت: دلیل دعوت از مدیران این چهار باشگاه، حضور پرشمار هواداران آنها در ورزشگاه‌هاست، اما بخشنامه‌هایی که صادر می‌شود شامل تمام باشگاه‌ها خواهد بود. برخی از قوانین نیز به دلایلی از سوی کمیته انضباطی مسکوت مانده بود.

وی افزود: در این جلسه تصمیم بر این شد قوانینی که به هر دلیلی اجرا نمی‌شد، از این پس به مرحله اجرا درآید و این موضوع کاملاً درست است. چنانچه در ورزشگاه‌ها شعارهای قومیتی یا ساختارشکنانه سر داده شود، داور همانند بسیاری از کشورهای دنیا بازی را متوقف خواهد کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: برخی از آرای کمیته انضباطی باید همسان‌سازی شود که البته دوستان در این کمیته توضیح دادند تفاوت‌هایی میان این آرا وجود دارد. درخواست عمومی من این بود که جرایم و نوع برخورد با باشگاه‌ها به صورت یکسان اعمال شود.

تاج با تأکید بر لزوم احترام به داوران خاطرنشان کرد: در این زمینه نیز مقرر شد داوران بدون اغماض، هر نوع اعتراضی را که مستوجب کارت قرمز است، با قاطعیت پاسخ دهند. در مجموع اقدامات بسیار خوبی در باشگاه‌ها صورت گرفته و همه آنها تلاش‌های مثبتی داشته‌اند.

وی ادامه داد: احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان نیز از سعه‌صدری که فدراسیون فوتبال به خرج داده، قدردانی کرد. وظیفه ما اداره فوتبال کشور است و باید باشگاه‌ها را مدیریت کنیم. سالانه بیش از ۸ هزار مسابقه برگزار می‌شود و طبیعتاً برگزاری این تعداد بازی نیازمند قاطعیت و برخورد اصولی است تا مردم بتوانند از لیگ لذت ببرند.

رئیس فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: برخی مشکلات در مسیر صدور مجوز حرفه‌ای مطرح شد که باشگاه‌های ما را با تهدیدی جدی مواجه می‌کند و اگر در برخی جزئیات دقت لازم صورت نگیرد، ممکن است مجوز حرفه‌ای بعضی از باشگاه‌ها لغو شود.

تاج افزود: تلاش ما این است که مجوز هیچ باشگاهی لغو نشود و نگرانی‌ای در میان هواداران ایجاد نگردد. ان‌شاءالله این موارد به‌درستی مدیریت خواهد شد و فضای مناسبی در فوتبال کشور به وجود می‌آید. با بیانیه‌نویسی و صدور اطلاعیه هیچ مشکلی حل نمی‌شود و ما مخالف این رویه هستیم. بیانیه سازمان لیگ جنبه حاکمیتی داشت و قابل مقایسه با بیانیه باشگاه‌ها نیست. نباید اتفاقی در یک ورزشگاه رخ دهد و در ورزشگاهی دیگر به آن پاسخ داده شود. کمیته‌های فدراسیون فوتبال باید به صورت یکسان و هماهنگ به این مسائل رسیدگی کنند.