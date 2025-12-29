به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که با پیروزی برابر المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا صعودش به مرحله بعدی این مسابقات را قطعی و امیدواری به کسب نتایج بهتر در لیگ را ایجاد کرده بود، در هفته پانزدهم به گل گهر سیرجان باخت تا وضعیت نابسامانش در لیگ برتر ادامه داشته باشد.

استقلال در شرایطی برابر گل گهر تن به شکست یک بر صفر داد که در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان گل گهر بود اما با نمایشی ضعیف و دور از انتظار این بازی را باخت تا احتمال برکناری ریکاردو ساپینتو مطرح شود.

در این میان پیشکسوتان استقلال هم از عملکرد این تیم به ویژه در دیدارهای اخیر لیگ برتر رضایت ندارند.

نتایج استقلال با ساپینتو مطلوب نیست

ستار همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شرایط استقلال گفت: کاملاً روشن است که استقلال با ساپینتو نتایج قابل توجهی کسب نکرده و حرفه‌ای کار نکرده است. نتایج این فصل استقلال با سال گذشته که دوران سختی داشت تفاوتی نکرده و مشکلات استقلال همچنان باقی است. هلدینگ هم که در این شرایط اقتصادی هزینه زیاری برای استقلال کرده از نتایج موجود راضی نیست و باید تا شروع نیم فصل دوم مشکلات برطرف شود تا استقلال به آرامش برسد.

نوسان در استقلال زیاد است

وی در خصوص عملکرد خطوط چهار گانه استقلال گفت: استقلال در طول نیم فصل دچار نوسان زیادی است که باعث شده استقلال نتیجه مطلوب را بدست نیاورد. در درون دروازه به راحتی حسینی را از دست دادیم و از یک دروازه بانی استفاده کردیم که ثبات لازم را نداشته و دچار اشتباهات زیادی شده است. در خط دفاع هم تغییرات و ناهماهنگی زیاد بوده و در خط هافبک هم یک طراح و خلاق نداشتیم و در خط حمله فوق العاده ضعیف بودیم و مهاجمان استقلال کمترین تأثیر را در لیگ داشته‌اند و شاید تنها بازیکنی که ثبات لازم را داشت یاسر آسانی بود که بازی‌های خوبی ارائه کرد. ما با نازون ۱۰ نفره بودیم و باید هرچه زودتر تکلیف او و جنپو مشخص شود.

استقلال بالانس نیست

وی در پاسخ به این پرسش که چرا استقلال المحرق بحرین را می‌برد ولی ۴ روز بعد به گل گهر می‌بازد گفت: دلیل این اتفاق مشخص است آبی پوشان بالانس نیستند و ثبات تیمی ندارند. کنار گذاشتن بازیکنانی چون رضائیان و جلالی که می‌توانند به تیم کمک کنند اشتباه است ضمن اینکه چرا باید رضائیان بدون هماهنگی تمرینات انفرادی انجام دهد و او اگر مدیریت درست باشد اجازه چنین کاری را نخواهد داد. استقلال به ثبات نیاز دارد و اگر این اتفاق رخ ندهد شرایط از این بدتر خواهد شد.

مربیان نتیجه گرا شده‌اند

همدانی در خصوص فقر گلزنی در نیم فصل اول لیگ بیست و پنجم گفت: دلایل زیادی وجود دارد که باعث شده شاهد گل زنی در لیگ نباشیم. کیفیت بد زمین چمن در بیشتر ورزشگاه‌ها و همچنین نتیجه گرا شدن مربیان برای حفظ صندلی مربیگری و نبود مهاجمان ششدانگ که بتوانند از موقعیت‌هایی که بدست می‌آوردند دروازه حریف را باز کنند. چندین سال است که فوتبال ما دچار فقر گلزنی شده که این اتفاق برروی فوتبال ایران تأثیر بسزایی داشته است.

تیم‌های شهرستانی عملکرد خوبی دارند

کارشناس فوتبال در پاسخ به این پرسش که آیا نیم فصل اول لیگ را چگونه ارزیابی می‌کنید گفت: در لیگ امسال تیم‌هایی چون خیبر، ملوان، فجرسپاسی عملکرد خوبی داشته و نتایج خوبی هم با بضاعت اندکی که داشته‌اند گرفته و روند رو به رشدی از خود بجای گذاشته‌اند. شمس آذر با اینکه شرایط خوبی در جدول ندارد ولی خوب بازی می‌کند و در مجموع نیم فصل اول لیگ از آن تیم‌های گمنام شهرستانی بود که توانستند غول کشی کنند و هم شگفتی ساز شوند و هم نتایج مطلوب بدست بیاورند.