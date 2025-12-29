  1. ورزش
۸ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۲۹

بازیکن مازاد استقلال با چهره‌ای جدید در تمرینات + عکس

وینگر - مدافع تیم فوتبال استقلال که مازاد اعلام شده است در تمرین امروز آبی‌ها شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین تیم فوتبال استقلال برای دیدار با سپاهان در دیداری معوقه از هفته دهم لیگ برتر امروز دوشنبه ۸ دی در زمین شماره ۴ آزادی پیگیری شد.

رامین رضائیان وینگر - مدافع استقلال که توسط ساپینتو مازاد اعلام شده امروز در تمرین آبی‌ها حضور یافت. این بازیکن به همراه ابوالفضل جلالی دو بازیکن مطرح استقلال هستند که در دو بازی اخیر جایی در لیست این تیم نداشتند.

همچنین ساپینتو روز گذشته (یکشنبه ۷ دی) در نشست خبری پس از بازی با گل گهر که با شکست یک بر صفر آبی‌ها همراه شد اعلام کرد رضائیان تصمیم به جدایی از این تیم گرفته و او مشکلی برای جدایی این بازیکن ندارد.

