۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

استقلال و سپاهان بدون محروم/ اسکوچیچ غایب بزرگ تراکتور

استقلال و سپاهان بدون محروم/ اسکوچیچ غایب بزرگ تراکتور

تیم های فوتبال استقلال و سپاهان در حالی روز پنج شنبه به مصاف هم می روند که دو تیم هیچ بازیکن محرومی را ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، اسامی محرومان به شرح زیر است:

دراگان اسکوچیچ (سرمربی) کارت قرمز، کریم جمالی مدیر رسانه (انضباطی) تراکتور تبریز

غلامرضا ثابت ایمانی، محمد علی نژاد (۴ اخطاره) ملوان بندرانزلی

    نظرات

    • هاشمی IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
      انشاالله فرداتراکتورمیبره

