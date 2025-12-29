استقلال و سپاهان بدون محروم/ اسکوچیچ غایب بزرگ تراکتور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، اسامی محرومان به شرح زیر است:
دراگان اسکوچیچ (سرمربی) کارت قرمز، کریم جمالی مدیر رسانه (انضباطی) تراکتور تبریز
غلامرضا ثابت ایمانی، محمد علی نژاد (۴ اخطاره) ملوان بندرانزلی
تیم های فوتبال استقلال و سپاهان در حالی روز پنج شنبه به مصاف هم می روند که دو تیم هیچ بازیکن محرومی را ندارند.
