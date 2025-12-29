  1. ورزش
رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال منصوب شد

با اعلام باشگاه استقلال عباس ترابیان به عنوان رئیس سازمان فوتبال این باشگاه انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، با حکم علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی، عباس ترابیان به‌عنوان معاون مدیرعامل و رئیس سازمان فوتبال این باشگاه منصوب شد.

ترابیان از مدیران باسابقه فوتبال کشور است و در کارنامه خود سوابقی چون مدیریت روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال ایران، ریاست کمیته فوتسال فدراسیون، عضویت در کمیته فنی و بازاریابی فدراسیون فوتبال و نایب‌رئیسی کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) را دارد.

رئیس جدید سازمان فوتبال باشگاه استقلال در این مسئولیت، عهده‌دار سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت بر کلیه امور مرتبط با فوتبال و فوتسال آقایان و بانوان باشگاه خواهد بود. برنامه‌ریزی فنی و اجرایی تیم‌ها، مدیریت نقل‌وانتقالات، تعامل با کادرهای فنی، فدراسیون‌ها، نهادهای داخلی و بین‌المللی و همچنین پیگیری امور حقوقی، انضباطی و مجوزهای قانونی از جمله محورهای اصلی فعالیت وی خواهد بود.

توسعه و مدیریت آکادمی فوتبال، استعدادیابی، آموزش بازیکنان پایه، بهره‌برداری از زیرساخت‌های ورزشی و استفاده از داده‌ها و فناوری‌های نوین در مدیریت فوتبال نیز از دیگر مأموریت‌های ترابیان است که در نهایت با ارائه گزارش‌های تحلیلی و مشورتی به مدیرعامل و هیأت‌مدیره باشگاه دنبال خواهد شد.

