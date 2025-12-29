اعتراض رسمی استقلال به برنامه ریزی سازمان لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتسال زنان بین تیمهای فولاد هرمزگان و استقلال تهران که پیشتر به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شده بود طبق اعلام سازمان لیگ قرار است روز سهشنبه ۲۳ دی برگزار شود.
باشگاه استقلال با ارسال نامهای رسمی به سازمان لیگ نسبت به زمانبندی این مسابقه اعتراض کرده است. استقلال پیش از این تاریخ روز جمعه ۱۹ دی باید در دیداری حساس به مصاف تیم تاکستان برود مسئولان باشگاه بر این باورند که فشردگی برنامه مسابقات برای تیمهایی که در کورس حساس قهرمانی قرار دارند میتواند روند رقابتها را تحت تأثیر قرار دهد.
این باشگاه تأکید کرده است که فشردگی برنامهها و نزدیک بودن بازیها به یکدیگر خطر آسیبدیدگی بازیکنان را افزایش داده و بر کیفیت مسابقات تأثیر منفی میگذارد و از سازمان لیگ خواسته است درباره تغییر زمان برگزاری دیدار تصمیمگیری مجدد کند.
سازمان لیگ فوتسال تاکنون پاسخی رسمی به این اعتراض ارائه نکرده است و زمان قطعی برگزاری مسابقه پس از بررسی درخواست باشگاهها اعلام خواهد شد.
نظر شما