استاندار کردستان: مسیر ۴۰۰ روستا مسدود و برق ۳۰۰ روستا قطع است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی شامگاه دوشنبه در نشست اضطراری مدیریت بحران کردستان به وضعیت جاده‌ها و ارتباط مخابراتی و برق روستاهای استان براثر بارش برف و کولاک پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر راه ارتباطی ۴۰۰ روستا در سطح استان قطع شده، حدود ۳۰۰ روستا به دلیل بارش سنگین برف با قطعی برق مواجه هستند و ۹۱ روستا نیز دچار مشکل ارتباط مخابراتی شده‌اند.

وی تاکید کرد: ۹۱ روستایی که با مشکل قطع ارتباط مخابراتی مواجه هستند نیاز است پس از نجات مسافران گرفتار در برف در اولویت امدادرسانی و بازگشایی قرار گیرند.

استاندار کردستان تصریح کرد: بازگشایی مسیرهای روستایی باید بعد از بازگشایی مسیرهای اصلی انجام شود و پس از عبور از این شرایط بحرانی دلایل قطع برق روستاها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

وی اذعان کرد: قطع برق روستاهای نیاز است توسط شرکت برق و توانیر اصلاح و بهسازی شود.

استاندار کردستان همچنین خطاب به فرمانداران و دستگاه‌های امدادرسان استان گفت: نجات مسافران در راه مانده و بازگشایی مسیر روستاهایی که مریض دارند نیز در اولویت امدادرسانی‌ها باشند.

لهونی ادامه داد: ارتش استان نیز به منظور نجات مسافران گرفتار در برف و کولاک شدید در مسیر سه راه تکاب به سمت سقز (ایرانخواه) به کمک دستگاه‌های امدادرسان استان آمد.

وی گفت: نیاز است بخش خصوصی برای مدیریت شرایط اضطراری با فرمانداران هماهنگی و همکاری لازم را به عمل آورد و دولت نیز متعهد به پرداخت هزینه‌های بخش خصوصی از محل اعتبارات مدیریت بحران است.

وی افزود: در صورت نیاز از استان‌های معین نیز درخواست کمک خواهیم کرد.

به دستور استاندار کردستان، و با استناد به ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران، کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات بخش خصوصی برای برف‌روبی جاده‌ها و گردنه‌ها فراخوان شدند.