برق ۳۳ روستا ثلاث باباجانی و جوانرود در پی بارش برف قطع است

امیر ظهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش نیروهای خدمات رسان محورهای مواصلاتی اصلی استان کرمانشاه طی بارش‌های اخیر هیچگاه مسدود نشد و گردنه سرمیل در شهرستان دالاهو نیز بعد از چند ساعت سریعاً بازگشایی شد.

وی افزود: هم اکنون ۱۴ محور روستایی در استان کرمانشاه مسدود است که در برخی از آنان کولاک وحود دارد و نیروهای راهداری در تلاش هستند این محورها مجدد بازگشایی شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: محور تازه آباد به ازگله مجدد به دلیل وزش باد شدید و کولاک مجدد مسدود شده است.

ظهرابی با اشاره به قطعی برق در روستاهای استان کرمانشاه، بیان کرد: در حال حاضر برق ۳۳ روستا در ثلاث باباجانی و جوانرود قطع بوده که تعداد این روستاها که طی بارش گذشته برق آنها قطع شده بود از ۱۹۰ روستا کاهش چشمگیری داشته است.

وی ادامه داد: برق روستاهای نودشه، نوسود و باینگان که طی روزهای گذشته قطع شده بود مجدد وصل شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: طی بارش‌های اخیر به ۲ هزار و ۱۰۰ خودرو گرفتار در برف توسط نیروهای امدادی، امدادرسانی شده و ۱۶ خانم باردار نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

ظهرابی اضافه کرد: همچنین علوفه دام مورد نیاز عشایر استان نیز تأمین و در اختیار آنها قرار گرفته است.