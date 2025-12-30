  1. استانها
۹ دی جلوه بصیرت و ولایت‌مداری ملت ایران است

کرمانشاه - فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب گفت: حماسه ۹ دی نماد حضور آگاهانه مردم در صیانت از ارزش‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است.

مجتبی کاکایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی، اظهار کرد: حماسه عظیم ۹ دی حاصل بصیرت، آگاهی و ایمان راسخ ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تبعیت از ولایت فقیه بود که توانست فتنه‌ای پیچیده و طراحی‌شده از سوی دشمنان را در همان مراحل اولیه خنثی کند.

وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی با استفاده از جنگ نرم، عملیات روانی و سوءاستفاده از برخی اختلافات داخلی، درصدد انحراف مسیر انقلاب بودند، اما مردم ایران با حضور به‌موقع، هوشمندانه و دشمن‌شکن خود در ۹ دی، تمامی نقشه‌های آنان را نقش بر آب کردند.

فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب با اشاره به نقش محوری رهبری معظم انقلاب در عبور کشور از فتنه سال ۸۸ تصریح کرد: هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری، مسیر روشنی پیش‌روی ملت ایران قرار داد و مردم نیز با اعتماد کامل به ولایت فقیه، مرز خود را از فتنه‌گران به‌روشنی مشخص کردند.

