به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جلیل دماوندی در خطبههای نماز جمعه این هفته مینودشت با اشاره به فرارسیدن ماه رجب، این ماه را ماه نزول رحمت و مغفرت الهی دانست و اظهار کرد: ماه رجب فرصتی ارزشمند برای بازگشت به خدا، افزایش بصیرت دینی و تجدید عهد با آرمانهای الهی و انقلابی است.
وی با تأکید بر اهمیت جایگاه ولایت فقیه و نقش تعیینکننده رهبر معظم انقلاب در هدایت کشور افزود: در شرایط حساس کنونی و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، تبعیت از مقام معظم رهبری نهتنها یک توصیه، بلکه یک تکلیف شرعی و ملی است که بیتوجهی به آن میتواند زمینهساز آسیبهای جدی برای کشور شود.
دماوندی با اشاره به تغییر شکل تقابل دشمنان با جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز یکی از مهمترین عرصههای نبرد با دشمن، جنگ رسانهای و شناختی است؛ جنگی که هدف آن تحریف واقعیتها، تضعیف باورهای دینی و انقلابی و تسلط بر افکار عمومی است. در این میدان، همه اقشار جامعه وظیفه دارند متناسب با مسئولیت و ظرفیت خود نقشآفرینی کنند.
وی ادامه داد: فرهنگیان، عالمان دینی، نظامیان، رسانهها و آحاد مردم باید با هوشیاری، اجازه ندهند روایتهای جعلی و تحریفشده دشمن بر ذهن و باور جامعه غلبه پیدا کند.
امام جمعه مینودشت با اشاره به سخنان مراجع عظام تقلید و عالمان برجسته دینی درباره مقام معظم رهبری گفت: تعابیر بزرگان دین درباره رهبری معظم انقلاب، بیانگر جایگاه رفیع ولایت فقیه در نظام اسلامی است؛ جایگاهی که همواره ضامن وحدت ملی، اقتدار کشور و عبور موفق از بحرانهای بزرگ بوده است.
وی با مرور تجربههای تاریخی انقلاب اسلامی افزود: دشمنان همواره از مسیر فتنه وارد شدهاند. فتنه منافقین و فتنه سال ۸۸ نمونههای روشنی از تلاش جریانهای معاند برای ضربه زدن به نظام اسلامی بود، اما بصیرت مردم و حماسه نهم دی، همه این توطئهها را خنثی کرد و بار دیگر وفاداری ملت ایران به رهبری انقلاب را به نمایش گذاشت.
دماوندی با تأکید بر لزوم روشنگری و تبیین دستاوردهای نظام اسلامی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، تبیین واقعیتها و آگاهیبخشی نسبت به توطئههای دشمنان، یک وظیفه همگانی است و نباید از آن غفلت شود.
امام جمعه مینودشت در بخش دیگری از خطبهها به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم پرداخت و گفت: در شرایطی که جامعه با افزایش نگرانکننده تورم مواجه است، حمایت از دولت یک ضرورت است، اما این حمایت باید همراه با مطالبهگری، نظارت جدی بر بازار و پیگیری حقوق مردم باشد.
وی تأکید کرد: زندگی مردم به طور مستقیم با وضعیت اقتصادی گره خورده و مسئولان باید بدانند مردم ولینعمت آنان هستند. دولت با انجام دقیق وظایف خود و کنترل بازار باید زمینه بازسازی اعتماد عمومی را فراهم آورد.
امام جمعه مینودشت با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف هویت ایرانی اسلامی ملت ایران گفت: تجربه انقلاب اسلامی نشان داده است که پیروزی نهایی از آن ملت ایران است و شرط اصلی این پیروزی، ولایتپذیری و تبعیت از رهبری است؛ همانگونه که در جنگ ۱۲ روزه، با تدابیر حکیمانه رهبر انقلاب، دشمنان عقب رانده شدند و اقتدار ملت ایران بار دیگر به نمایش درآمد.
نظر شما