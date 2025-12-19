  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰

دماوندی:ولایت‌پذیری و تبعیت از رهبری، شرط اصلی پیروزی ملت ایران است

دماوندی:ولایت‌پذیری و تبعیت از رهبری، شرط اصلی پیروزی ملت ایران است

مینودشت-امام جمعه مینودشت گفت: در شرایط کنونی تبعیت از مقام معظم رهبری نه‌تنها یک توصیه، بلکه یک تکلیف شرعی و ملی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جدی برای کشور شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جلیل دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مینودشت با اشاره به فرارسیدن ماه رجب، این ماه را ماه نزول رحمت و مغفرت الهی دانست و اظهار کرد: ماه رجب فرصتی ارزشمند برای بازگشت به خدا، افزایش بصیرت دینی و تجدید عهد با آرمان‌های الهی و انقلابی است.

وی با تأکید بر اهمیت جایگاه ولایت فقیه و نقش تعیین‌کننده رهبر معظم انقلاب در هدایت کشور افزود: در شرایط حساس کنونی و به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، تبعیت از مقام معظم رهبری نه‌تنها یک توصیه، بلکه یک تکلیف شرعی و ملی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جدی برای کشور شود.

دماوندی با اشاره به تغییر شکل تقابل دشمنان با جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های نبرد با دشمن، جنگ رسانه‌ای و شناختی است؛ جنگی که هدف آن تحریف واقعیت‌ها، تضعیف باورهای دینی و انقلابی و تسلط بر افکار عمومی است. در این میدان، همه اقشار جامعه وظیفه دارند متناسب با مسئولیت و ظرفیت خود نقش‌آفرینی کنند.

وی ادامه داد: فرهنگیان، عالمان دینی، نظامیان، رسانه‌ها و آحاد مردم باید با هوشیاری، اجازه ندهند روایت‌های جعلی و تحریف‌شده دشمن بر ذهن و باور جامعه غلبه پیدا کند.

امام جمعه مینودشت با اشاره به سخنان مراجع عظام تقلید و عالمان برجسته دینی درباره مقام معظم رهبری گفت: تعابیر بزرگان دین درباره رهبری معظم انقلاب، بیانگر جایگاه رفیع ولایت فقیه در نظام اسلامی است؛ جایگاهی که همواره ضامن وحدت ملی، اقتدار کشور و عبور موفق از بحران‌های بزرگ بوده است.

وی با مرور تجربه‌های تاریخی انقلاب اسلامی افزود: دشمنان همواره از مسیر فتنه وارد شده‌اند. فتنه منافقین و فتنه سال ۸۸ نمونه‌های روشنی از تلاش جریان‌های معاند برای ضربه زدن به نظام اسلامی بود، اما بصیرت مردم و حماسه نهم دی، همه این توطئه‌ها را خنثی کرد و بار دیگر وفاداری ملت ایران به رهبری انقلاب را به نمایش گذاشت.

دماوندی با تأکید بر لزوم روشنگری و تبیین دستاوردهای نظام اسلامی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، تبیین واقعیت‌ها و آگاهی‌بخشی نسبت به توطئه‌های دشمنان، یک وظیفه همگانی است و نباید از آن غفلت شود.

امام جمعه مینودشت در بخش دیگری از خطبه‌ها به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم پرداخت و گفت: در شرایطی که جامعه با افزایش نگران‌کننده تورم مواجه است، حمایت از دولت یک ضرورت است، اما این حمایت باید همراه با مطالبه‌گری، نظارت جدی بر بازار و پیگیری حقوق مردم باشد.

وی تأکید کرد: زندگی مردم به طور مستقیم با وضعیت اقتصادی گره خورده و مسئولان باید بدانند مردم ولی‌نعمت آنان هستند. دولت با انجام دقیق وظایف خود و کنترل بازار باید زمینه بازسازی اعتماد عمومی را فراهم آورد.

امام جمعه مینودشت با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف هویت ایرانی اسلامی ملت ایران گفت: تجربه انقلاب اسلامی نشان داده است که پیروزی نهایی از آن ملت ایران است و شرط اصلی این پیروزی، ولایت‌پذیری و تبعیت از رهبری است؛ همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه، با تدابیر حکیمانه رهبر انقلاب، دشمنان عقب رانده شدند و اقتدار ملت ایران بار دیگر به نمایش درآمد.

کد خبر 6694899

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها