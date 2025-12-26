به گزارش خبرنگارمهر، احمد جوانمرد ظهر جمعه در نشست مشترک شورای فرهنگ عمومی شهرهای ساوه و غرقآ باد با اشاره به ابعاد گسترده فتنه سال ۱۳۸۸ اظهار کرد: هنوز زمان زیادی از آن فتنه عظیم و پیچیده نگذشته است؛ فتنهای که دشمنان انقلاب اسلامی با بهرهگیری از جنگ ترکیبی، عملیات روانی، رسانهای، سیاسی و اجتماعی و با طراحی همهجانبه و تهاجمی، بهدنبال براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند.
وی افزود: دشمن تصور میکرد با ایجاد تردید، القای یأس و دوقطبیسازی جامعه میتواند مردم را در برابر نظام اسلامی قرار دهد، اما ملت ایران با هوشیاری، ایمان و ولایتمداری خود، این توطئه پیچیده را ناکام گذاشت و نشان داد که در بزنگاههای تاریخی، همواره مدافع انقلاب و آرمانهای امام راحل و شهدا است.
جوانمرد با تأکید بر نقش بیبدیل مقام معظم رهبری در مدیریت فتنه تصریح کرد: در آن مقطع حساس، رهبری معظم انقلاب اسلامی با بصیرتی الهی، درایتی مثالزدنی، شجاعتی حیدری و ترکیبی هوشمندانه از عقلانیت سیاسی و عطوفت پدرانه، فضای غبارآلود فتنه را روشن کردند و با خطبههای تاریخی و روشنگر خود در نماز عبادی سیاسی جمعه، مرز حق و باطل را برای همگان بهروشنی ترسیم کرد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه ادامه داد: آن خطبهها و مواضع حکیمانه، تمام نقشهها و دسیسههای دشمنان داخلی و خارجی را یکی پس از دیگری نقش بر آب کرد و زمینهساز حضور آگاهانه و خودجوش مردم در صحنه شد که اوج آن در حماسه ماندگار یومالله ۹ دی تجلی یافت.
دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان ساوه تصریح کرد: یومالله ۹ دی نماد بصیرت، هوشیاری و ولایتمداری ملت ایران است، روزی که مردم با حضور میلیونی خود، به فتنهگران «نه» قاطع گفتند و با نظام اسلامی، ولایت فقیه و آرمانهای امام راحل (ره) تجدید بیعت کردند.
وی افزود: این روز بزرگ صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، بلکه شاخصی ماندگار برای سنجش آگاهی و بصیرت اجتماعی جامعه به شمار میرود.
جوانمرد با اشاره به رسالت شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی باید با نگاه مسئلهمحور و آیندهنگر، در مسیر ساماندهی آسیبهای فرهنگی و اجتماعی حرکت کند و با تصمیمات کارشناسیشده، زمینه ارتقای سبک زندگی اسلامی ایرانی را فراهم آورد.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم فرهنگی، نحوه برگزاری مراسمات ترحیم است که متأسفانه در برخی موارد، عرفهای نادرست و تجملگرایی موجب تحمیل هزینههای سنگین به خانوادههای داغدار میشود در حالی که از منظر دینی و اخلاقی، سادهزیستی و رعایت حال صاحب عزا مورد تأکید اسلام است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه بیان کرد: اصلاح این رویهها نیازمند همافزایی و هماهنگی میان بخشداریها، دهیاران، شوراهای اسلامی، روحانیت و هیئتامنای مساجد است و شورای فرهنگ عمومی میتواند با تصویب و ابلاغ مصوبات فرهنگی، نقش مؤثری در نهادینهسازی این اصلاحات ایفا کند.
جوانمرد گفت: مصوبه شورای فرهنگ عمومی مبنی بر برگزاری مراسمات ترحیم در ساعات ۱۴ تا ۱۶ و صرفاً در مساجد، از طریق بخشداری به دهیاران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و هیئتامنای مساجد ابلاغ شود تا ضمن کاهش فشار اقتصادی بر خانوادههای عزادار، نظم اجتماعی و موازین شرعی بیش از پیش رعایت شود.
حضور آگاهانه مردم، رمز عبور کشور از بحرانهاست
بخشدار نوبران نیز در این نشست با اشاره به نقش تعیینکننده حضور مردم در مقاطع حساس انقلاب اسلامی اظهار کرد: ملت ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته نشان دادهاند هر زمان با بصیرت و آگاهی در صحنه حاضر شدهاند، تهدیدها به فرصت تبدیل شده و دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندهاند.
مجید ولدخانی افزود-حضور میلیونی مردم در بزنگاههای مهم انقلاب، گواه روشنی بر عمق پیوند ملت با نظام اسلامی و ارزشهای انقلاب است.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی مجالس ترحیم در سطح بخش نوبران افزود: متأسفانه در برخی موارد، برگزاری مراسمات ترحیم با هزینههای سنگین و غیرضروری همراه است که فشار اقتصادی مضاعفی را به خانوادههای داغدار تحمیل میکند و از منظر شرعی و فرهنگی نیز اطعام در منزل صاحب عزا مکروه شمرده شده و بر سادهزیستی و پرهیز از تشریفات تأکید شده است.
ولدخانی گفت: از اینرو لازم است با همراهی دهیاران، شوراهای اسلامی و هیئتامنای مساجد، این مجالس بهصورت ساده، منظم و در چارچوب مصوبات شورای فرهنگ عمومی برگزار شود.
