به گزارش خبرگزاری مهر، طی امروز با تداوم وزش بادهای شدید جنوب غربی تا شمال غربی، کلیه مناطق دریایی مواج خواهد ماند.

بیشینه سرعت باد در محدوده ۶۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۲۰۰ سانتیمتر خواهد رسید. توصیه می‌شود تمهیدات لازم صورت پذیرد و شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از تردد جدا خودداری نمایند.

از ظهر چهارشنبه از شدت باد در تنگه هرمز کاسته خواهد شد اما همچنان در برخی مناطق از جمله خلیج فارس و جنوب تنگه هرمز و شرق دریای عمان سرعت باد به محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا در محدوده ۱۵۰ سانتی متر خواهد ماند.

توصیه می‌شود کماکان شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از رفتن به این مناطق خودداری نمایند. پنجشنبه (۱۰ دی ماه) کاهش سرعت باد در کلیه مناطق دریایی پیش بینی می‌شود و شرایط برای ترددهای دریایی مساعد خواهد شد.

امروز آسمان غالب نقاط استان صاف. همراه با غبار محلی خواهد بود. صبح چهارشنبه افزایش سرعت بادهای شمال شرقی در جنوب شرق کشور، مناطق شرقی استان هرمزگان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. ضمن افزایش سرعت بادهای شمال شرقی در مناطق شرقی استان، احتمال بروز گردوغبار دور از انتظار نیست. توصیه می‌شود از ترددهای غیر ضرور در فضای باز اجتناب گردد.

به لحاظ دمایی تا پایان هفته جاری، کاهش محسوس دمای کمینه بویژه در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در خصوص حفظ محصولات کشاورزی بکار گرفته شود.