تهران رکورددار افت بارندگی با کاهش ۸۱ درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی دادههای پهنهای بارش سازمان هواشناسی کشور نشان میدهد از ابتدای سال آبی جاری تا ۷ دیماه ۱۴۰۴، مجموع بارشهای کشور به ۷۱.۹ میلیمتر رسیده که این میزان ۶.۹ میلیمتر بیشتر از متوسط دوره بلندمدت بوده و رشد ۱۰.۶ درصدی را نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، از میان ۳۱ استان کشور، ۱۰ استان شامل آذربایجان غربی، اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد، رشد مثبت بارش را نسبت به میانگین بلندمدت تجربه کردهاند.
در مقابل، بارشها در ۲۱ استان کشور همچنان کمتر از حد نرمال است. در این میان، استانهای ساحلی دریای خزر شامل گیلان، مازندران و گلستان نیز با کاهش بارندگی نسبت به دوره بلندمدت مواجه بودهاند.
مطابق الگوی هفتههای اخیر، بیشترین کاهش بارش به استان تهران اختصاص دارد. میزان بارندگی در پایتخت نسبت به متوسط بلندمدت ۸۱.۳ درصد کاهش یافته که این استان را در صدر مناطق با رشد منفی بارش در کشور قرار داده است.
