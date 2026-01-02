به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش‌بینی کلی نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی امروز در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، کرمانشاه، همدان، شمال لرستان، قزوین، ارتفاعات البرز مرکزی، گیلان، مازندران، گلستان و بخش‌هایی از خراسان شمالی، بارش برف و باران همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴ در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، لرستان، مرکزی، قم، تهران، البرز، قزوین و ارتفاعات زاگرس مرکزی، بارش پراکنده برف و باران ادامه خواهد داشت.

یکشنبه ۱۴ دی ماه در برخی از مناطق خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی، شمال سیستان و بلوچستان و ارتفاعات کرمان بارندگی روی می‌دهد و در سایر نقاط کشور پدیده خاصی نخواهیم داشت.

از روز دوشنبه ۱۵ دی ماه تا اواخر هفته شاهد جوی آرام و پایدار در اغلب مناطق کشور خواهیم بود که در شهرهای پرجمعیت و صنعتی سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

از روز یکشنبه تا اواخر هفته در نوار شمالی کشور افزایش محسوس دما رخ خواهد داد. طی دو روز آینده دریای خزر و اواخر وقت شنبه و روز یکشنبه خلیج فارس مواج و متلاطم است.

تشدید فعالیت سامانه بارشی

امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ بارش برف یا باران همراه با کاهش دما در جنوب آذربایجان غربی، نیمه غربی کردستان، شمال غرب کرمانشاه، اردبیل، گیلان، غرب مازندران و ارتفاعات استان‌های زنجان و قزوین قابل پیش‌بینی است.

بنابراین، توصیه می‌شود هموطنان از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند. همچنین در صورت سفر مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی، عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های کوه‌نوردی و جابجایی عشایر، خودداری از فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها و آمادگی راهداری جهت برف‌روبی در محورهای مواصلاتی، آمادگی شهرداری‌ها برای برف روبی معابر شهری مناطق سردسیر و عدم تردد عشایر و دامداران در ارتفاعات ضروری است.