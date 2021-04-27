به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، نگاهی به وضعیت بارندگیهای مناطق مختلف کشور نشان میدهد که در این بازه زمانی استانهای گیلان با ۶۰۴.۳ میلیمتر، کهگیلویهوبویراحمد با ۵۴۲.۶ میلیمتر و لرستان با ۳۹۷.۹۶ میلیمتر بارندگی به ترتیب پربارشترین استانهای کشور بودهاند.
در حال حاضر استانهای شرقی و جنوبی کشور وضعیت بسیار نامناسب بارشی را نسبت به مدت مشابه پارسال تجربه کردهاند که در این میان استان سیستان و بلوچستان با ۶.۹ میلیمتر، هرمزگان با ۱۸.۶ میلیمتر و خراسانجنوبی نیز با ۴۰.۴۶ میلیمتر بارندگی به ترتیب سه استان کمبارش کشور از ابتدای سال آبی جاری تا هفته نخست اردیبهشتماه بودهاند.
طبق این آمار، میزان بارندگی استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان نسبت به متوسط بلندمدت (۵۲ ساله) به ترتیب ۹۳ و ۸۹ درصد کاهش داشته است، البته بهغیر از استان اردبیل که با چهار درصد افزایش بارش نسبت به سال گذشته همراه بوده، بقیه استانهای کشور وضعیت مطلوبی نداشته و دارای کاهش بارش هستند.
بر این اساس، میزان بارندگیهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تا چهارم اردیبهشتماه به ۱۲۷.۸ میلیمتر رسیده است که این رقم در مقایسه با بارشهای مدت مشابه سال گذشته (۲۷۹.۳ میلیمتر) کاهش ۵۴ درصدی و در مقایسه با میانگین ۵۲ ساله کاهش ۴۱ درصدی را نشان میدهد.
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