اجرای عملیات خانه‌ به‌ خانه واکسیناسیون فلج اطفال در غرب هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالمی با بیان اینکه این طرح در دو مرحله انجام می‌شود، افزود: مرحله نخست از ۲۰ لغایت ۲۲ دی‌ماه و مرحله دوم از ۲۵ لغایت ۲۷ بهمن‌ماه سال جاری به صورت خانه به خانه توسط تیم‌های بهداشتی انجام خواهد شد.

وی هدف از اجرای این عملیات را ایمن‌سازی کودکان زیر ۵ سال عنوان کرد و تصریح کرد: تمامی کودکان متولد ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۹ به بعد، مشمول دریافت واکسن در این طرح هستند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی غرب هرمزگان با تأکید بر اهمیت همکاری خانواده‌ها، خاطرنشان کرد: مشارکت شهروندان، به‌ویژه خانواده‌های ساکن در مناطق هدف، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این برنامه و پیشگیری از بازگشت بیماری‌های قابل پیشگیری دارد.

سالمی در پایان ضمن قدردانی از تلاش تیم‌های بهداشتی و مراقبان سلامت، بر تداوم برنامه‌های مراقبتی و پیشگیرانه در راستای ارتقای سلامت کودکان و جامعه تأکید کرد.