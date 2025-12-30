  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

اجرای عملیات خانه‌ به‌ خانه واکسیناسیون فلج اطفال در غرب هرمزگان

اجرای عملیات خانه‌ به‌ خانه واکسیناسیون فلج اطفال در غرب هرمزگان

بندرعباس- رئیس دانشکده علوم پزشکی غرب هرمزگان از اجرای عملیات خانه‌به‌خانه فلج اطفال در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالمی با بیان اینکه این طرح در دو مرحله انجام می‌شود، افزود: مرحله نخست از ۲۰ لغایت ۲۲ دی‌ماه و مرحله دوم از ۲۵ لغایت ۲۷ بهمن‌ماه سال جاری به صورت خانه به خانه توسط تیم‌های بهداشتی انجام خواهد شد.

وی هدف از اجرای این عملیات را ایمن‌سازی کودکان زیر ۵ سال عنوان کرد و تصریح کرد: تمامی کودکان متولد ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۹ به بعد، مشمول دریافت واکسن در این طرح هستند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی غرب هرمزگان با تأکید بر اهمیت همکاری خانواده‌ها، خاطرنشان کرد: مشارکت شهروندان، به‌ویژه خانواده‌های ساکن در مناطق هدف، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این برنامه و پیشگیری از بازگشت بیماری‌های قابل پیشگیری دارد.

سالمی در پایان ضمن قدردانی از تلاش تیم‌های بهداشتی و مراقبان سلامت، بر تداوم برنامه‌های مراقبتی و پیشگیرانه در راستای ارتقای سلامت کودکان و جامعه تأکید کرد.

کد خبر 6707004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها