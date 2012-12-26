ایمن سازی فلج اطفال در طرح خانه به خانه اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حاجی زاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: فلج اطفال در گذشته نه چندان دور به عنوان عاملی برای معلولیت تمام عمر، یکی از نگرانیهای خانواده ها بوده که با تلاش حوزه بهداشتی کشور به مرحله ریشه کنی رسیده است.

حاجی زاده اظهارداشت: با توجه به همسایگی کشور ایران با دو کشور از چهار کشور پولیو حفظ دستاوردهای بهداشتی ضروری است.

وی افزود: کودکان زیر پنج سال بندرعباس در دو نوبت تکمیلی نوبت اول از 17 دی ماه تا 20 دی ماه 1391و نوبت دوم نیز از 28 بهمن ماه سالجاری آغاز می شود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس با اشاره به آمار 67 هزار و 716 نفری واکسینه شدن کودکان زیر پنج سال در سال گذشته تصریح کرد: انتظار می رود در سالجاری 61 هزار و 854 کودک زیر پنج سال در شهرستان بندرعباس واکسینه شوند.

وی خواستار همکاری مردم با کارکنان بهداشتی در طرح فلج اطفال شد و افزود: هدف ایمنسازی خانه به خانه متوقف کردن ویروس پولیو در نقاط کانونی است و این مرحله نهایی قبل از حذف کامل ویروس پولیو است.