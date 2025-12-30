درآمد دانشگاه امیرکبیر از منابع پژوهشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه امیرکبیر، دکتر مسعود صبایی در مراسم تقدیر از ۵۱ پژوهشگر برگزیده دانشگاه، با اشاره به عملکرد پژوهشی این دانشگاه اظهار کرد: پیش از این نیز بخشی از آمارهای پژوهشی دانشگاه مطرح شده بود، اما با توجه به ساماندهی تدریجی دادهها، این آمارها اکنون قابلیت انتشار عمومی یافتهاند و دانشگاه در نظر دارد پیش از پایان سال شمسی جاری، گزارشی جامع از عملکرد پژوهشی خود منتشر و این روند را به صورت مستمر ادامه دهد.
وی با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی سخنانش در این مراسم بر قدردانی از اساتید و پژوهشگران است، افزود: با این حال، اشاره به برخی آمارهای کلی ضروری و انگیزهبخش است تا جایگاه فعلی دانشگاه بهدرستی تبیین شود. سالها این تصور وجود داشت که تنها درصد محدودی از اعضای هیئت علمی با صنعت در ارتباط هستند، اما بر اساس آمارهای استخراجشده، نزدیک به ۵۰ درصد از اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تعامل با صنعت فعالیت دارند که این موضوع مایه افتخار دانشگاه است.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به وضعیت قراردادهای پژوهشی خاطرنشان کرد: حجم قراردادهای پژوهشی امضاشده دانشگاه در حال نزدیک شدن به میزان بودجه عمومی دانشگاه است که این امر نشاندهنده پویایی و نقشآفرینی جدی اساتید در حوزه پژوهش و ارتباط با صنعت است.
صبایی ادامه داد: میزان جذب منابع پژوهشی دانشگاه تاکنون به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجه عمومی رسیده و پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال به بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد. این آمار بیانگر آن است که اعضای هیئت علمی دانشگاه گامهای مؤثری در مسیر پژوهشهای کاربردی برداشتهاند.
وی تأکید کرد: با وجود این دستاوردها، هیچگاه به وضعیت موجود رضایت کامل نداریم و همواره در پی بهبود شرایط، ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی و تقویت هرچه بیشتر ارتباط دانشگاه با صنعت هستیم.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی پژوهش در خدمترسانی به جامعه و حل مسائل کشور گفت: تلاشهایی که اساتید در شرایط فعلی کشور متحمل میشوند، شایسته تقدیر است و دستاوردهای امروز دانشگاه حاصل کوشش جمعی اساتید، کارکنان و دانشجویان است.
وی با اشاره به تدوین برنامه پنجساله دانشگاه و برنامه پنجساله معاونت پژوهشی افزود: این برنامهها هنوز نهایی نشدهاند، اما لازم میدانم به برخی محورهای کلیدی که تمرکز اصلی فعالیتهای آینده بر آنها خواهد بود اشاره کنم. مأموریت اصلی دانشگاه در این دوره، قرار گرفتن آموزش و پژوهش در خدمت جامعه است که در این میان، پژوهش نقش پررنگتری ایفا میکند.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: اگرچه آموزش همواره یکی از مأموریتهای اصلی دانشگاه بوده است، اما در شرایط کنونی، نقش پژوهش، فناوری و تولید محصول که در ذیل چرخه پژوهش تعریف میشود، اهمیت و اثرگذاری بیشتری یافته است. از اینرو مدیران دانشگاه با رویکردی فعالتر در پی بهرهبرداری صحیح از این ظرفیتها هستند.
صبایی با بیان اینکه هدف اصلی حوزه پژوهش، هدایت فعالیتهای علمی حدود ۵۰۰ عضو هیئت علمی دانشگاه در مسیر نیازهای جامعه است، گفت: بر همین اساس، مجموعهای از محورهای کلان فعالیتهای پژوهشی در حال تدوین است که پس از نهایی شدن، در قالب برنامه راهبردی دانشگاه بهصورت مکتوب ارائه خواهد شد.
وی ادامه داد: در بخش تحقیقات بنیادی و پژوهشهای در مرز دانش، توجه ویژهای به رشتههای علوم پایه خواهد شد. همچنین در برنامه راهبردی، حمایت ویژهای از پژوهشهایی که با هدف حل مسائل اساسی کشور از جمله در حوزههای آب، انرژی و سایر چالشهای ملی انجام میشود، پیشبینی شده است.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به نقش تحصیلات تکمیلی در حل مسائل صنعت اظهار کرد: پروژههای تحصیلات تکمیلی باید بهگونهای هدایت شوند که در راستای رفع نیازهای صنعت و جامعه قرار گیرند و برنامهها و اقدامات اجرایی مرتبط با این موضوع متعاقباً اعلام خواهد شد.
صبایی اجرای پروژههای کلان ملی را از اهداف اصلی حوزه ارتباط با صنعت دانست و گفت: تسهیل در اجرای پروژههای موردنظر اساتید و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای تأمین مالی این پروژهها، از جمله قانون جهش تولید و سازوکار اعتبارات مالیاتی، در دستور کار معاونت پژوهشی قرار دارد.
وی همچنین بر حمایت از توسعه مراکز نوآوری و واحدهای فناور تأکید کرد و افزود: این حمایتها با همکاری و هماهنگی پارک علم و فناوری دانشگاه دنبال میشود. افزون بر این، توسعه و تقویت آزمایشگاههای مرجع تخصصی و آزمایشگاههای ملی تخصصی از دیگر محورهای مهم فعالیتهای آینده است که تحقق آن مستلزم تأمین اعتبارات لازم خواهد بود.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از برنامهریزی برای تأمین منابع مالی پژوهش، توسعه نشریات علمی و حمایت از انتشار کتب علمی خبر داد و گفت: پیشبینی میشود بخشی از اعتبارات مورد نیاز فعالیتهای پژوهشی از طریق ظرفیتهای قانونی، بهویژه قانون جهش تولید و اعتبارات مالیاتی، تأمین شود.
وی در ادامه به وضعیت انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با تلاشهای رئیس دانشگاه و مدیران توانمند، ۶ عنوان از نشریات علمی دانشگاه به مرحلهای رسیدهاند که در فهرستهای معتبر نمایهسازی قرار گرفتهاند و برنامهریزی شده است با همکاری نهادهای ذیربط، فرآیند نمایهسازی این نشریات در پایگاههای بینالمللی از جمله ISI نیز پیگیری و حمایت شود.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تأکید کرد: حمایت از توسعه نشریات علمی و ارتقای جایگاه بینالمللی آنها، در کنار تقویت فرآیند انتشار کتب علمی و پژوهشی، از محورهای اصلی فعالیتهای معاونت پژوهش و فناوری در دوره پیشرو خواهد بود.
صبایی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت تولیدات علمی، افزایش اثرگذاری پژوهشها و تقویت جایگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سطح ملی و بینالمللی دنبال میشود.
