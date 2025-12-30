عابدی: ۹ دی تجلی قدرت خدا در تاریخ انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد عابدی صبح سه شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی اظهار کرد: عبادت عاری از بصیرت از بیدینی خطرناکتر بوده و با توجه به احتمال تکرار فتنههای دشمن در همه مراحل عمر بابرکت نظام اسلامی افزایش بصیرت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دینی در بین مردم همواره مانع از وقوع فتنه در جامعه خواهد شد.
وی افزود: برگزاری آئینهای مختلف در ایام خاص ازجمله سالروز، ۹ دی مختص گروه جناحی و سیاسی خاصی نبوده و باید مراسم این روزها بدور از گرایشهای جناحی و سیاسی برگزار شود.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه خلخال گفت: وقتی مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمهای دشمن هر روز بیشتر میشود، برگزاری چنین همایشهایی با حضور اقشار مختلف موجب افزایش سطح بصیرت در جامعه و شناخت بیشتر مردم از اهداف دشمنان نظام شده و بر تقویت وحدت و همدلی در جامعه کمک میکند.
عابدی برگزاری آئین گرامیداشت سالروز نهم دی ماه و روز میثاق با ولایت مردم خلخال در شرایط سخت آب و هوای امروز یخبندان و برودت هوا را از نمونهای از نکات بارز و مثبت یک منطقه با بافت فرهنگی و مذهبی خاص ذکر کرد و افزود: در کنار هم بودن مردم، مشارکت حداکثری و حضور در صحنه در مواقع موردنیاز نظام همواره موجب خوف و وحشت دشمن از مردم با بصیرت کشور میشود.
وی ۹ دی را تجلی ایمان و حضور آگاهانه مردم غیرتمند و با بصیرت ایران اسلامی در مقابل دسیسه بزرگ دشمنان کشوردانست و افزود: امروزه نیز دشمن با ایجاد انواع دسیسهها و فتنهها در تلاش برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که راهاندازی جنگ ۱۲ روزه به ظاهر از سوی اسرائیل و در باطن با حمایت و پشتیبانی همه قدرتهای بزرگ جهان غرب نمونه بارزی از این فعالیتهای دشمن در ادامه فتنههای همچون فتنه نهم دی است کی این فتنه نیز همانند فتنههای دیگر با شکست مفتضحانه روبرو شد.
عابدی با بیان اینکه در نهم دی سال ۸۸ دشمن به بهانه وجود تقلب در انتخابات و با هدف ایجاد اغتشاش و بلوا در بین مردم و براندازی نظام وارد عمل شد، گفت: سالروز ۹ دی تجلی قدرت خدا، حرکتی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی، برخاسته از بصیرت، دشمنشناسی، وقتشناسی و حضور در عرصه مجاهدانه مردم در صحنه است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه خلخال افزود: حماسه ۹ دی از لحاظ حضور وظیفهشناسانه مردم در صحنه کاملاً شبیه حرکتهای صدر اسلام بوده و در این روز بزرگ برخلاف تبلیغات گسترده دشمنان ملت نه تنها صدمهای ازفتنه دشمنان متوجه کشور نشد بلکه حضور آگاهانه مردم پایههای انقلاب اسلامی را تقویت و مانع از دستیابی دشمن به اهداف خود به بهانههای مختلف شد.
حجت الاسلام عابدی اظهارکرد: نهم دی، نماد استواری و نفوذناپذیری نظام مردمسالاری دینی در برابر فتنههای متعدد دشمنان و روز تجدید بیعت ملت با رهبر معظم انقلاب و آرمانهای والای انقلاب است که روح وفاق و همدلی در برابر استکبار جهانی را در سراسر کشورمان حاکم و بدخواهان نظام را مأیوس کرد.
وی با تقدیر از پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در جواب رد به مخالفان نظام و تأمین نکردن خواسته انان که آمریکا را آرمان خود میدانند و مذاکره با آمریکا را تنها راه حل مشکلات اعلام میکنند افزود: امروزه انتظار ما از مسئولین رها کردن مسائل حاشیهای، جناحی، گروهی، سیاسی و تلاش تنها برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و از میان برداشتن انواع مشکلات از پیش پای مردم است.
عابدی با بیان اینکه با هدایتهای مدبرانه امام راحل و رهبر معظم انقلاب بحرانهای بسیار سختتر از مشکلات امروزی را پشت سر گذاشتهایم گفت: مشکلات امروزی جامعه ناشی از تحریمهای خارجی نیست و بسیاری از این مشکلات ناشی از وجود ریشه اختلاف و مشکلات داخل کشور است.
وی ادامه داد: آنهایی که مذاکره با ترامپ آمریکا را تنها راه حل مشکلات کشور میدانند بدانند و آگاه باشند که مهمترین هدف آمریکای جهانخوار تسلیم مطلق نظام مقدس جمهوری اسلامی در مقابل خواستههای نابحق آنان است.
مراسم بزرگداشت سالروز نهم دی درخلخال که با حضورجمع کثیری از اهالی مؤمن و ولایی این شهر در مصلای نماز امام خامنهای خلخال برگزار شد، با قرائت بیانیه و سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر فتنهگر به کار خود پایان داد.
