عزیزالله صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز حماسه ۹ دی، این روز را نماد بصیرت، وحدت و آگاهی ملت ایران دانست و اظهار کرد: در نهم دی‌ماه، ملت بزرگ ایران با حضوری آگاهانه و وحدت‌آفرین اعلام کردند که ولایت فقیه، انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور، خطوط قرمز آنان است.

وی افزود: مردم ایران در این روز تاریخی نشان دادند که سلایق و گرایش‌های سیاسی، پس از اصل انقلاب و ولایت، در اولویت قرار دارد و هر جا پای دفاع از ارزش‌ها، هویت ملی و دینی در میان باشد، همدل و هم‌صدا در صحنه حاضر می‌شوند.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان خلخال با بیان اینکه روحیه وفاداری به ولایت و آرمان‌های انقلاب همواره در بزنگاه‌های حساس خود را نشان داده است، تصریح کرد: این روحیه عشق به ولایت و میهن‌دوستی، در حوادث مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه نیز تجلی یافت و بار دیگر ثابت کرد ملت ایران همواره در مسیر حق و مقاومت ایستاده است.

صالحی با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در انتقال این مفاهیم به نسل آینده، گفت: امروز وظیفه ماست که بصیرت، ایمان و روحیه استقامت را به دانش‌آموزان و نسل جوان منتقل کنیم، چرا که آینده کشور در گرو آگاهی و شناخت درست آنان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تبیین صحیح حقایق، روایت صادقانه تاریخ انقلاب اسلامی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در میان دانش‌آموزان، می‌توان مسیر استقلال و عزت ایران اسلامی را برای آینده روشن نگه داشت.