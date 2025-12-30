اقتدار نظام زیر سایه ولایت؛ «رهبری» خار چشم بدخواهان ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی شاهرودی پیش از ظهر سه شنبه در اجتماع مردم ولایتمدار سمنان در ۹ دی با بیان اینکه اقتدار امروز ایران زیر سایه ولایت رقم خورده است، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب خار چشم دشمنان انقلاب و نظام است.

وی با اشاره به ناکامی دشمن در تجزیه ایران افزود: ملت ایران اسلامی در بزنگاه‌ها همواره در صحنه‌ها حاضر شده و توطئه دشمنان را خنثی کرده‌اند.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی دفتر فرماندهی کل قوا با بیان اینکه بدخواهان نظام اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای از پا درآوردن انقلاب ملت ایران دریغ نمی‌کند، گفت: جنگ نرم و سخت ابزارهای دشمنان است.

سعیدی با بیان اینکه آمریکا و همراهانش طی ۴۷ سال اخیر تمام تلاش خودشان را برای نابودی ایران، براندازی نظام و تجزیه ایران به کار بسته است، بیان کرد: آنها در فکر تجزیه ایران بودند اما در نهایت شاهد وحدت و انسجام ملت ایران و خنثی سازی توطئه‌های دشمنان بودیم.

وی افزود: رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام (ره) به خصوص در مدیریت افکار عمومی زمینه ساز وحدت و انسجام بیش از گذشته ملت ایران اسلامی شد و موضوع اهمیت رهبری انقلاب در جنگ ۱۲ روزه به وضوح دیده شد.

رئیس عقیدتی سیاسی دفتر فرماندهی کل قوا نقش ملت ایران و حضورشان در بزنگاه‌ها را حیاتی قلمداد کرد و بیان داشت: رهبری انقلاب و بصیرت مردم عامل شکست دشمنان بوده و است.