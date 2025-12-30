مقابلی: ملت بصیر ایران در حماسه ۹ دی از ارزش های نظام دفاع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول مقابلی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی و اجلاسیه سه هزار و ۱۰۰ شهید ارومیه با بیان اینکه حماسه ۹ دی ماه بیانگر حضور آگاهانه مردم ایران و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است، اظهار کرد: این حماسه باید برای نسل آینده تبیین شود.

وی با بیان اینکه برگزاری این مراسم موجب زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا و ارزش‌های نظام می‌شود، ادامه داد: برگزاری کنگره ۱۲ هزار شهید استان تنها بزرگداشت شهدا نیست بلکه زمینه ساز انتقال فرهنگ مقاومت به نسل‌های آینده و جلوگیری از فراموش شدن این سرمایه‌های هویتی است.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی با بیان اینکه آذربایجان غربی با وجود ۱۲ هزار شهید مشهدالشهدای کشور است، گفت: آذربایجان‌غربی در طول سال‌های دفاع مقدس و مقابله با ناامنی‌ها یکی از استان‌های خط مقدم بود این استان با تقدیم این شهدا بهای زیادی برای برای امنیت پایدار کشور پرداخت شده و باید با هوشیاری از آن صیانت شود.

مقابلی با اشاره به اینکه امروز آذربایجان غربی در مسیر توسعه قرار دارد، گفت: امروز بیش از گذشته انسجام ملی عامل اصلی عبور از بحران هاست و در سایه انسجام و وحدت ملی مردم توانستند در تمام مقاطع حساس بر توطئه‌ها غلبه کرده و پیروز شوند باید این انسجام و وحدت ملی حفظ شود.

فرماندار ارومیه در ادامه با اشاره به تنوع قومی در استان و موقعیت ویژه آذربایجان غربی عنوان کرد: دشمنان همواره به دنبال ایجاد شکاف و تبدیل اختلافات به تخاصم قومی و مذهبی هستند، اما همه اقشار جامعه، علیرغم برخی مشکلات، باید مسئولیت امروز و فردای خود را بازتعریف کرده و با صیانت از انسجام ملی، اجازه ندهند امنیت و اتحاد استان خدشه‌دار شود.

برگزاری اجلاسیه شهد موجب زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا می‌شود

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه نیز در این مراسم با بیان اینکه اجلاسیه امروز سه هزار و ۱۰۰ شهید ارومیه در راستای کنگره ۱۲ هزار شهید استان برگزار می‌شود، گفت: این مراسم و اجلاسیه ها برای یادواره شهدا موجب زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا در دل‌های مردم می‌شود.

سرهنگ مهدی رضوی با بیان اینکه در طول سال گذشته و سال جاری، توفیق برگزاری حدود ۱۳ یادواره عمده و ۲۱۷ یادواره «آبروی محله» در قالب روضه‌های خانگی شهدا و اجرای طرح «هر شهید، یک یادواره» فراهم شده است، ادامه داد: تاکنون ۳۸ مورد نام‌گذاری به نام شهدای گران‌قدر در سطح شهر ارومیه و همچنین شهرهای نوشین‌شهر و گوگ‌تپه از بخش‌های نازلو و انزل، به همت شوراهای اسلامی شهر و شهرداران انجام شده است. فرمانده

سرهنگ مهدی رضوی افزود: حوزه‌های مقاومت شهرستان نیز ۱۱۸ یادواره در قالب محلات، با مشارکت خواهران و برادران بسیجی، برگزار کردند و در قالب رزمایش بزرگ رهروان شهدا دیدار و دلجویی از خانواده شهدا و همچنین ۹۴۲ جانباز سرافراز شهرستان نیز انجام شده است.

سرهنگ رضوی گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، بسیجیان و فعالان شهرستان، آمادگی دارند تا در اجرای دومین کنگره ملی سرداران و ۱۲ هزار شهید استان در مرکز استان، مشارکت جدی و مؤثر داشته باشند و با همت جمعی، یاد و آرمان شهدا را پاس بداریم.