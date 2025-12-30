خاطرات خودنگاشت چهره ماندگار جراحی قلب ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «از هرنگ دل تا جراحی قلب»، خاطرات خودنگاشت پروفسور معصومعلی معصومی، چهره ماندگار جراحی قلب ایران است. معصومی در مقدمه کتاب درباره علت نگارش این اثر آورده است: «سال‌هاست که وسوسه نوشتن خاطرات برایم دغدغه‌ای شده است. پزشکی که همه زندگی‌اش صرف خواندن درس و کتاب و بعد معاینه مداوم بیماران و شب‌زنده‌داری در بیمارستان می‌شود، چه می‌تواند بنویسد؟ جز حرف‌هایی تکراری؟ اما لحظات تلخ و شیرینی در زندگی هرکس وجود دارد که در آن‌ها دنیایی تجربه نهفته است.

حیف است که این تجربیات حاصلی نداشته باشد! و چه انسان‌های شریفی در سرنوشت آدم نقش دارند که نفس گرم، روح بی‌آلایش، احساسات لطیف و محبت‌های بی‌کرانشان، در زندگی تأثیرگذار است و در بیان این زیبایی‌هاست که درنگ جایز نیست.

نوشتن این خاطرات از سال ۱۳۸۶ شروع شد. برخی از خاطرات مربوط به موضوعات پزشکی بود که همان ابتدای کار نوشتم، مبادا که عمر وفا نکند. تکمیل این نوشتار تا سال ۱۳۹۹ طول کشید و شیوع کرونا فرصتی بود تا بتوانم آن را به اتمام برسانم.

بدیهی است که این خاطرات، تاریخ نیست اما واقعیت‌های تاریخی به حساب می‌آیند، چون خود شاهد آن‌ها بوده‌ام. به عبارتی نمونه‌های کوچکی از تاریخ هستند. نمونه‌هایی از تاریخ انقلاب، جنگ و مدیریت در ایران، در مقیاسی کوچک‌تر.»



برشی از متن این کتاب:

در بازگشت به دیار، وقتی برای اولین‌بار، پس از سفر حج، وارد اتاق عمل شدم، ناگهان احساس کردم به معبد دیگری وارد شده‌ام. آنجا که چشم‌های نگران با قلب‌های بیمار و خسته و پرتپش تو را می‌نگرند، آنجا که به محیطی پراضطراب و شاید مخوف به نام اتاق عمل وارد می‌شوند، چه کسی است که سایه مرگ را در کنار خود نبیند؟ آنجا که هرکس نقطه پایان امیدها، آرزوها و شیرینی‌های زندگی‌اش را به عینه می‌بیند، آیا امید زندگی دادن عبادت نیست؟ آیا نوید دوباره زیستن و آهنگ زیبای حیات نواختن عبادت نیست؟



انتشارات سوره مهر، کتاب «از هرنگ دل تا جراحی قلب» به قلم پروفسور معصومعلی معصومی را در ۷۳۴ صفحه و بهای ۷۹۵ هزار تومان منتشر کرده است.