۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰

رمان «۴۲ سال بعد» منتشر شد

رمان «۴۲ سال بعد» به نویسندگی علی مرادخانی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «۴۲ سال بعد» به قلم علی مرادخانی از سوی انتشارات سوره مهر چاپ و منتشر شد.

«۴۲ سال بعد» دومین رمان علی مرادخانی بعد از «گرامافون» است که داستانی عاشقانه و سیاسی-امنیتی است و روایتگر دانشجوی نخبه‌ای است که به کشور لبنان سفر می‌کند و این سفر حوادث غیرمنتظره‌ای را برایش رقم می‌زند.

برشی از متن کتاب:

چشم‌ها با آدم حرف می‌زنند و نمی‌دانستم چشم‌های تو قرار است من را از گوشه اسلامشهر و درس و دانشگاه بکشاند تا بیروت و دستگیری و بازداشتگاه. راستی! تو می‌دانی متهم امنیتی یعنی چه؟

انتشارات سوره مهر این کتاب را در ۲۷۶ صفحه و بهای ۳۸۰ هزار تومان منتشر کرده است.

