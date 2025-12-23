رمان «۴۲ سال بعد» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «۴۲ سال بعد» به قلم علی مرادخانی از سوی انتشارات سوره مهر چاپ و منتشر شد.

«۴۲ سال بعد» دومین رمان علی مرادخانی بعد از «گرامافون» است که داستانی عاشقانه و سیاسی-امنیتی است و روایتگر دانشجوی نخبه‌ای است که به کشور لبنان سفر می‌کند و این سفر حوادث غیرمنتظره‌ای را برایش رقم می‌زند.

برشی از متن کتاب:

چشم‌ها با آدم حرف می‌زنند و نمی‌دانستم چشم‌های تو قرار است من را از گوشه اسلامشهر و درس و دانشگاه بکشاند تا بیروت و دستگیری و بازداشتگاه. راستی! تو می‌دانی متهم امنیتی یعنی چه؟

انتشارات سوره مهر این کتاب را در ۲۷۶ صفحه و بهای ۳۸۰ هزار تومان منتشر کرده است.